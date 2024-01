¿Por quién apostará Netflix en Drive to Survive 2024?

El próximo 26 de febrero conoceremos la sexta temporada de la exitosa docuserie de la plataforma del streaming, una herramienta inusitada de promoción a la que la Fórmula 1 apostó, la cual ha traído no sólo un mayor número de aficionados, sino también ha logrado rejuvenecer a su audiencia.

Sin embargo, ciertos personajes que funcionaban como “caballos de batalla” ya no están, mientras que algunos otros no tienen el protagonismo de antes. Drive to Survive ha logrado desde su estreno en 2018, ubicarse entre los 10 programas más vistos en Netflix en más de 50 países, con una audiencia cercana al millón de espectadores por temporada, donde el promedio en su año de estreno fue de 547 mil y dos años después ya tocaba los 943 mil, todo un éxito considerando los cinco millones que invierte en su realización cada año, datos de la misma plataforma.

A lo largo del último lustro hemos visto desfilar a prácticamente todos los integrantes del Gran Circo, con figuras mostradas como héroes, villanos (sólo hay que recordar cómo mostraron a Checo en la primera entrega), narradores o hasta patiños, con capítulos muy interesantes y otros... infumables.

Una de sus figuras narrativas venía siendo Guenther Steiner, jefe italiano máximo de Haas, un personaje pintoresco al frente de una de las escuderías más modestas, de acento inglés masticado con alemán. Franco y sin miedo a mostrarse tal cual, Steiner era un hilo narrativo que le daba a la serie hasta un tinte de humor involuntario. Cómo olvidar el inicio de la temporada pasada, en donde compartía un viaje por auto por la campiña italiana al lado del tristemente célebre Mattia Binotto, director de la escudería Ferrari hasta terminar la temporada 2022.

Hoy, dos de estos tres personajes ya no están más en la Fórmula 1 y uno de ellos perdió valor, en tanto que varios de otros potenciales protagonistas tienen sus respectivos contratos con otras plataformas.

Sergio Pérez ostenta como patrocinador a Disney, donde tiene su propia serie en Star Plus, Fernando Alonso está en Prime Video con dos temporadas, mientras que Verstappen, además de no estar conforme en cómo la F1 usa la serie y hasta ha dicho que no le interesa, tiene la suya en Viaplay sólo para Europa con Anatomía de un campeón.

Netflix deberá darle una buena vuelta de tuerca para mantener el interés de los aficionados. Por un lado podrá seguir usando a Christian Horner, jefe de Red Bull, como narrador tal como hizo en 2022 y 2023, pero deberá integrar a nuevas figuras, elementos narrativos le sobran.