El nuevo calendario de F1: más preguntas que respuestas

Hace unos días, fue anuncianda la nueva temporada 2020 de la máxima categoría, apostando a que se disputen 15 de 18 fechas entre julio y diciembre en Europa, Asia y América. Sin embargo, si lo que buscaba la F1 era acallar rumores, ha despertado más dudas.

La temporada 2020 apuntaba a convertirse en la más larga de la historia, con 22 Grandes Premios, pero el coronavirus llegó. Ahora, con 10 fechas fuera del calendario, se apuesta por recuperar algo de lo perdido, con un nuevo campeonato que comenzaría en Austria el 5 de julio y concluiría en diciembre en Bahrein.

No es casualidad que el primer Gran Premio sea en Austria, pues la pista es propiedad de Red Bull, marca dueña de dos equipos de la categoría —Red Bull y AlphaTauri—, apuntando a mostrar al resto de los circuitos lo que será esta nueva F1, en la que varias de las fechas serán a puerta cerrada y con lo que los organizadores han llamado “personal reducido en el paddock”.

De acuerdo con los planes anunciados por Chase Carey, CEO de la F1, el plan prevé tener 15 a 18 carreras en 25 fines de semana. Pero el nuevo calendario, que aún no es presentado, deja varias preguntas en el aire:

¿Y si no se cumplen las 15 o 18 fechas? Pensemos un poco en futbol: varias de las más grandes Ligas del mundo siguen con sus torneos en pausa, mientras que otras los han declarado cancelados o concluidos, alzando la mano de nuevos campeones o declarándolos desiertos. En el caso de la F1, ¿quién será campeón entonces? Quien logre más puntos, pero ¿si no se corre la mitad de lo planeado?

¿Y si hay un rebrote de la pandemia? Ok, la F1 empieza y celebra varias fechas, pero —de repente— volvemos al confinamiento. Varios estudios apuntan a que, con la llegada de los climas fríos, el Covid-19 puede tener un rebrote y paralizar a la humanidad nuevamente.

¿Qué pasaría con el campeonato si se suspende otra vez?, ¿aún así habría campeón este año?

¿Y si alguien del paddock se enferma? Ya ocurrió en Australia. A tan sólo horas de iniciar el campeonato 2020, se detectó que miembros de McLaren y periodistas locales habían dado positivo, terminando en la cancelación del Gran Premio. Y, si en este ir y venir por el mundo, algún piloto o integrante de equipo se enferma, ¿aún así continuaría la temporada?, ¿qué pasa con el miedo de los mismos equipos a contagiarse?

Pensemos ahora en Estados Unidos o México, donde hay miles de contagios por coronavirus. La F1 apunta a llegar a esos países hacia noviembre, ¿qué pasa si estos Grandes Premios son con público y resultan con miles de contagios?

¿Y si un equipo se retira? La F1 es uno de los deportes más caros del planeta, que depende del patrocinio y sostenimiento por parte de marcas.

Para varios expertos, el anuncio de Carey tendría que haber sido la cancelación de la temporada 2020, para dar paso a una reingeniería, con una F1 más pareja en gastos y competitiva. Todavía veremos mucho movimiento al respecto