El cuidado de la marca Sergio Checo Pérez

Recientemente vivimos lo que históricamente puede representar el segundo momento máximo del automovilismo mexicano con la victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco, solamente equiparable al inolvidable triunfo de Pedro Rodríguez en las 24 Horas de Le Mans de 1968. Sin embargo, después de la celebración y la consecuente resaca, aparece la urgente necesidad de cuidar de manera minuciosa la marca Sergio Checo Pérez.

Los aficionados a la Fórmula 1 en México pasamos por un momento inolvidable y quizá irrepetible, pues diversas variables se han alineado, no solamente con la presencia de un talentoso volante nacional en uno de los equipos protagonistas de la parrilla, como Red Bull. Habría que sumar tener un Gran Premio local (el de México), marcas mexicanas con presencia regional y local como patrocinadores, así como un hambre inagotable por productos de merchadising.

Pero, tras la indiscutible victoria de Sergio en Mónaco, se dio un evento que si bien no opacó su enorme logro, sí prende las alarmas en cuanto al cuidado de la marca Checo Pérez, que se había mantenido inmaculada, con valores de excelencia, familiares, éticos, nacionales y regionales, coronados desde hace varios años con la remarcable frase Never Give Up. Hablamos de la post celebración y la publicación de varios videos en redes sociales en los que se vio al piloto en situaciones comprometedoras, atípicas de él.

Pérez salió al paso con una disculpa en Instagram, en donde tiene más de 4.2 millones de seguidores. Usar este recurso le vino bien al mexicano, pues de este modo no magnificó el asunto sin demeritar su reciente triunfo ni su renovación por dos años.



Pérez debe asumir un máximo cuidado de su marca personal, cuyo valor se elevó como nunca antes, y que previo a su renovación se estimaba en unos 60 millones de dólares. Tan solo revisando el Fantasy de la Fórmula Uno, Checo es el quinto piloto más caro para elegir, con un valor de 17.5 mdd, sólo superado por Hamilton, Leclerc, Verstappen y Russell. Al ser el único piloto mexicano y latinoamericano de la F1, su aporte a la máxima categoría lo hace un embajador natural de Grandes Premios como los de Miami, Las Vegas, México e incluso España.

Adrián Fernández en Indy Car, como Pedro Rodríguez en Le Mans o F1, tuvieron trayectorias impecables; claro, no vivieron los tiempos de redes sociales, ambos permanecen vinculados. Checo está en el pináculo de su vida deportiva (y puede llegar a más), pero no debe olvidar lo que actualmente representa como marca a nivel global, siendo una celebridad internacional, incluso con una fundación que apoya a niños con cáncer. Está lejos de perder su estatus, se lo ha ganado a pulso, pero en redes sociales siempre se está a un paso del precipicio. Su futuro es brillante y debe cuidar y valorar su marca más que nunca; aficionados y patrocinadores se lo agradecerán.

@jorgedialogante