¿Debe apoyar la prensa mexicana en bloque a Checo Pérez?

La temporada 2023 de la Fórmula 1 no ha comenzado y varias heridas siguen abiertas desde la conclusión de la 2022, sobre todo en Red Bull, donde después del Gran Premio de Brasil, la buena relación entre el piloto mexicano Sergio Checo Pérez y su coequipero, el hoy bicampeón del mundo, Max Verstappen, se partió. Y se rompió en mucho porque luego de que Max se negara a dejarse rebasar por Checo para terminar en una mejor posición y abonar puntos al sucampeonato de pilotos —que no se logró—, fue la prensa neerlandesa la que se encargó de revelar que el monarca de la F1 se la tenía guardada al mexicano porque este habría chocado a propósito en Mónaco para asegurar su lugar en la parrilla por delante de él. No sólo eso, la propia prensa de Países Bajos se decantó por que Max no ayudara a Pérez a conseguir el segundo lugar.

He recibido comentarios de muchos fanáticos de que como prensa mexicana debemos hacer lo mismo, ir en bloque por Checo, para lo cual pedí la opinión de tres reconocidos periodistas al respecto.

Luis Chacho López (Fox Sports) comenta: “El trabajo de la prensa es informar y no apoyar. Lo que se necesita son más medios serios que divulguen la Fórmula 1 sin fanatismos y con periodicidad, no sólo cuando gane Checo o suba a un podio”.

Por su parte, Luis Enrique Alfonzo (HiSports, Radio Centro) subraya: “Haríamos mal en apoyar en bloque a Checo, y hasta le haríamos un mal a los fans que están llegando a la F1. Si bien es cierto que tenemos que resaltar lo que hace Checo, porque para nosotros es histórico y no es poca cosa, hay que tratar de ser imparciales, que no nos gane el corazón, una cosa es señalar sus errores y otra intentar ocultarlos”.

Carlos Jalife (Fastmag e historiador del automovilismo mexicano) va más allá: “Apoyarlo en bloque por ser mexicano es ser descerebrado. Se debe apoyar por los hechos, los resultados, si no, nos volveríamos como los periodistas panboleros que apoyan a la “decepción nacional” de futbol cada cuatro años por intereses económicos y sin objetividad, y luego lamentan el fracaso de algo que ellos mismos impulsan. Sergio merece nuestro apoyo por el trabajo hecho y también por la falta de solidaridad del Bestiappen Jr. que no entiende el juego de equipo” .

Personalmente, coincido con ellos, tenemos al único piloto latinoamericano de la parrilla corriendo en un equipo protagonista en Fórmula 1, y como prensa debemos estar a la altura de su categoría como el deportista de élite que es. En resumen, no ser los primeros que lo bajen de Red Bull ante el primer rumor ni ponerle una corona sobre la cabeza sin todavía tenerla en la mano. Coherencia, a final de cuentas.



