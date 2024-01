Charles Leclerc: La apuesta incierta de Ferrari más allá de 2024

La escudería del Cavallino Rampante hace su jugada una vez más con Charles Leclerc más allá de 2024 para lograr el campeonato, algo que no consigue en 15 años. Cuando al equipo llegaban pilotos campeones (Schumacher) o cuajados (Raikkonen) para asumir el liderazgo, insiste en seguir formando al monegasco. ¿Cinco años no son suficientes?

2024 se ha convertido en una aduana obligada para escuderías y pilotos, ya que varios volantes llegan al final de sus contratos. Esta temporada expiran los de Sergio Pérez en Red Bull, Lance Stroll y Fernando Alonso en Aston Martin, Carlos Sainz en Ferrari, Pierre Gasly y Esteban Ocon en Alpine, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg en Haas, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou en Alfa Romeo, el de Alex Albon en Williams, así como el de Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo en el hoy recién bautizado Visa RB Cash App. En 2025, terminan los de la dupla en Mercedes de Hamilton-Russell, mientras que McLaren recién renovó a Lando Norris más allá de 2025 y tiene firmado a Oscar Piastri hasta 2026.

En dicho contexto, Ferrari anunció esta semana la renovación del piloto monegasco Charles Leclerc “más allá de 2024” en donde se sabe que podría llegar hasta 2026 y con un salario de 30 millones de dólares por año, seis más de los 24 que ganó en 2023. Decenas de miles de tifosi alrededor del mundo aplaudieron la decisión; sin embargo, considero que es una equivocación, pues está más que demostrado que aunque Leclerc sí es un piloto élite, le falta altura para ser capaz de construir un campeonato del mundo con un equipo tan conflictivo.

Ojo: Michael Schumacher logró su primer campeonato con Ferrari en su quinto año, con toda la presión encima, pero sumando piezas clave cada temporada, como Ross Brawn, James Allison o Nigel Stepney, con los que fue campeón en Benetton. Además, el alemán respaldado por Jean Todt y Luca Di Montezemolo (director y presidente de Ferrari, respectivamente), aún sin tener un auto ganador se alzó con victorias increíbles de 1996 a 1999, y contendió al título llevando la definición del título hasta la última carrera, aun en 2000, donde por fin alzó su primer título vestido de rojo en la pista de Suzuka.

¿Ha hecho lo mismo Leclerc entrando en su sexto año con la escudería en 2024? Me parece que no. No creo que los próximos tres años vayan a ser diferentes con Leclerc, a menos que se le entregue un mejor coche, el mejor que haya construido Ferrari en los últimos 15 años. Pero ya empezamos mal en 2024, el nuevo auto (el 676) será presentado discretamente, a diferencia de la temporada pasada.