El Gran Premio de Abu Dhabi 2020, último de la presente temporada, representa el final de varios capítulos, historias que en su mayoría no terminaron con todos los objetivos que se plantearon en su inicio, y que de cara al 2021, son sólo un epílogo frente al ansiado 2022.

Este domingo termina la temporada 2020 de la máxima categoría, una que después de una prolongada pausa por el temido coronavirus pudo por fin retomarse, con fechas canceladas y postergadas, como los GPs de Australia, el célebre Mónaco o incluso el de México; o con la visita de nuevos como los de Portimão en Portugal, o el regreso de célebres como Imola en Italia.

En los entretelones del Gran Circo, varias historias llegan a su fin: el breve matrimonio entre Daniel Ricciardo y Renault; la era Vettel con Ferrari; el ciclo de Carlos Sáinz con McLaren, y la multi citada relación entre Sergio ‘Checo’ Pérez y Racing Point.

En primer lugar, el capítulo Ricciardo-Renault termina sin grandes aspavientos para ambos. El piloto australiano tuvo la intención de salir desde el mismo 2019, cuando sintió que todo lo que se le prometió no había sido cumplido, y que por el contrario, su relación con el jefe de equipo Cyril Abiteboul, ya no era del todo buena. Así que aprovechando el parón por COVID, Riccardo aprovechó la coyuntura y dijo adiós. Los podios (dos terceros lugares) ayudaron un poco a disimular los objetivos no alcanzados con un equipo consolidado en el tercer sitio y en claro ascenso, y con el reciente salto de Esteban Ocon (piloto francés) al podio (un segundo lugar) y el regreso de Alonso al equipo que en 2021 se llamará Alpine, todo indica que los días de Daniel serán rápidamente olvidados y que este al final podrá aventurarse en McLaren, equipo que lo buscaba desde sus días en Red Bull.

Por otro lado, la relación entre el alemán Sebastian Vettel y la escudería italiana de Ferrari, concluye de una manera penosa y por los suelos para ambas partes, con el orgullo herido. Vettel no fue ni el nuevo Schumacher para la casa de Maranello -pues no pudo conseguir un solo título en seis años de estancia en el equipo-, ni Ferrari fue un nuevo Red Bull para Vettel, que decidió desde el año pasado que el teutón ya no era bienvenido. El podio en Turquía lavó un poco la imagen y manejo de Vettel, logrando un tercer lugar más por cuenta propia que para Ferrari, que se ha encargado de ponerle todas las trabas necesarias, desde un coche que luce inferior al de Charles Leclerc, hasta por las desastrosas paradas en pits. Por el bien de ambos está historia llega a su fin.

El vínculo entre Carlos Sáinz y McLaren también vive su último Gran Premio, después de un par de años con la casa inglesa de Woking. Quizá uno de los pocos casos en donde tanto equipo como piloto se sienten a gusto y en sintonía. McLaren viene en ascenso pero no logra despuntar todavía, sí consistente en los puntos pero con pocos podios (sólo uno para el español), aunque parece que van en la dirección correcta. El buen momento de McLaren contrasta con el que pasa Ferrari y es la gran interrogante en 2021, solo ahí se verá si Sáinz tomó una buena decisión al cambiar de equipo. Mientras tanto queda la sensación de que les faltó un año más de relación para verlos cosechar las semillas que vienen poniendo desde el año pasado.

Finalmente, la larga ruleta de emociones entre Racing Point y el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez tendrá su final, un condimento que indudablemente le puso sabor a una F1 predecible y que tuvo hasta su cereza en el pastel el pasado Gran Premio de Bahrein con la primera y exultante victoria del piloto jalisciense. La historia la conocemos de sobra: Racing Point que en 2021 tomará el nombre de Aston Martin decidió rescindir de manera anticipada el contrato de Pérez para dar cabida a Sebastian Vettel, dejándolo hasta el momento sin lugar en la parrilla del próximo año. La de Abu Dhabi puede ser su última parada en la F1, poniendo fin a una década de permanencia en la máxima categoría. Una historia que aún tendrá su compás de espera hasta antes de Navidad cuando Red Bull tome la decisión o no, de contar o no con el mexicano.

Muchos finales, esperemos felices, historia que veremos escrita en pocas horas. Un 2020 que pareció más de lo mismo con el continuo poderío de Hamilton y Mercedes (igualando los 7 campeonatos de pilotos de Michael Schumacher) pero que en realidad estuvo llena de emociones.