Elecciones al límite

De manera inédita, el Consejo General del INE ejerció la facultad de atracción para suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo por el avance de la pandemia provocada por el Covid-19 (INE/CG83/2020). Por primera vez en la historia democrática de México, la autoridad electoral postergó la fecha de una jornada electoral, en tanto se restablecen las condiciones de seguridad sanitaria. Sin una nueva fecha para celebrar los comicios y ante el aumento de la carga viral en los estados, no existe certeza sobre el momento en que los ciudadanos podrán acudir a las urnas para renovar a sus autoridades locales.



La organización de una elección es un acto complejo compuesto por una serie de actividades concatenadas entre sí, planeadas y calendarizadas a detalle, donde participan masivamente miles de ciudadanos. En los comicios que se celebrarían origalmente el 7 de junio en Coahuila e Hidalgo están convocados a las urnas 4.4 millones de mexicanos, casi el 5% del padrón electoral nacional. El INE junto con los institutos electorales locales tienen previsto instalar 7,830 casillas, entre ellas, 94 con urnas electrónicas para una prueba piloto con miras al 2021. En campo estaban movilizados 1,778 supervisores y capacitadores electorales con el objetivo de integrar las mesas directivas de casilla con ciudadanos doblemente insaculados y capacitados para dicho fin. Justo estaba por arrancar la segunda etapa de la capacitación, la más intensa. Quedaron pendientes el registro de candidatos, las campañas electorales y la propia jornada electoral, el momento de mayor movilización ciudadana.



En Coahuila se renuevan las 25 diputaciones locales (16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional) y en Hidalgo se elige a los integrantes de sus 84 ayuntamientos. La toma de protesta de los nuevos diputados en Coahuila está establecida para el 1º de enero de 2021, mientras que los ayuntamientos de Hidalgo deberán integrarse a más tardar el 5 de septiembre de este año.



El avance de la pandemia hará casi imposible que la jornada se celebre antes del mes de septiembre. Coahuila e Hidalgo ya superan los mil casos de Covid-19 confirmados oficialmente y sus curvas epidemiológicas están justo en la meseta. Es importante señalar que, aunque cambie el color del semáforo diseñado por las autoridades sanitarias en esas entidades, quedan pendientes etapas del proceso que dificilmente podrían compactarse como las campañas electorales, la capacitación de los ciudadanos o la calificación de las elecciones por parte de las autoridades jurisdiccionales.



Ante este escenario, el artículo 126 de la constitución del estado de Hidalgo establece que, en caso de falta absoluta del ayuntamiento por no efectuarse elecciones, el Congreso podrá designar entre los vecinos a consejos municipales que se encarguen de la administración temporal en tanto se realizan los comicios. Sin embargo, en Coahuila no existe ninguna cláusula constitucional que determine que sucedería si al momento de iniciar la nueva legislatura no hay diputados electos.

El posponer elecciones con el objeto de proteger la salud pública es una buena estrategia en el corto plazo. Sin embargo, la democracia y sus métodos no pueden permanecer en suspenso. Las autoridades electorales deben de realizar los ajustes necesarios a su normatividad o procedimientos para garantizar la celebración de los comicios sin comprometer su integridad o legitimidad. Para ello es fundamental cumplir con las normas de salubridad y asegurar las mejores condiciones para el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos.



Las medidas deben incluir las acciones para prevenir o mitigar cualquier riesgo, una estrecha coordinación interinstitucional con las autoridades de salud y un plan integral que ajuste las actividades que normalmente se realizan durante el ciclo electoral. Cualquier medida adoptada debe ser consensuada con los actores políticos y comunicada oportuna y efectivamente a la ciudadanía. Las normas previstas ante situaciones extraordinarias como la integración de los consejos municipales en Hidalgo deben ser la excepción y no la regla.



Durante la pandemia se han celebrado elecciones locales en Francia, Alemania, Suiza y Australia, además de comicios nacionales en Corea del Sur y Surinam. Las elecciones pueden llegar al límite temporal de su aplazamiento y es importante que las autoridades tomen con oportunidad todas las acciones necesarias para su desarrollo.



