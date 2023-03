Telmex empresa subsidiaria de América Móvil es privatizada y obtiene su título de concesión en 1990 cuando aún no se había publicado la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 y por lo tanto su operación se había venido regulando principalmente desde las condiciones de su título de concesión y no desde la legislación que fue publicada posteriormente. Jurídicamente hay un principio que implica que no se puede afectar con una Ley publicada con posterioridad, derechos adquiridos con anterioridad a dicha publicación y Telmex utilizó este argumento durante años para litigar en amparos medidas regulatorias que se le intentaron imponer desde 1991 hasta 2015 en que finalmente entra en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 14 de julio de 2014, en la administración de Enrique Peña Nieto.

Esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tomo fuerza gracias a la reforma constitucional que se celebra en 2013 que incluye entre otros aspectos el concepto de Agente Económico Preponderante tanto en Radiodifusión como en Telecomunicaciones y crea el 10 de septiembre de 2013 al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que entre sus primeros encargos tiene el de determinar, dentro de los seis meses siguientes, que grupos de interés económico serían definidos como “preponderantes” en cada caso.

El 6 de marzo de 2014, dentro del plazo de los seis meses, el IFT determina a Telmex, Telnor, Telcel, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Inbursa, como Agentes Económicos Preponderantes en Telecomunicaciones y a Grupo Televisa S.A.B. y empresas relacionadas como Agente Económico Preponderante en Radiodifusión, imponiendo en ambos casos medidas para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia en dichos mercados y servicios.

Al ser todo esto legalmente soportado en una reforma constitucional se da el fundamento legal para imponer dichas medidas tanto al preponderante en Telecomunicaciones como al preponderante en Radiodifusión, y de hecho por primera vez desde la emisión del título de concesión de Telmex se le imponen nuevas condiciones a la empresa y a sus afiliadas que la obligan cumplir con medidas que buscan promover la sana competencia y la libre concurrencia en el mercado de las Telecomunicaciones en donde a esa fecha detenta el 71% de mercado tanto en fijo como en móvil a través de Telmex y América Móvil.

Hoy Telmex tiene menos del 45% del mercado fijo y América Móvil el 62% del mercado móvil. Cómo se ve las medidas aplicadas al Grupo de Interés Económico de América Móvil y Telmex como “preponderantes” han tenido algún efecto pero en el caso de los servicios móviles que presta América Móvil el avance a casi nueve años de haber implantado las medidas que promueven la sana competencia y la libre concurrencia palidece. Mientras en el caso de los servicios fijos que presta Telmex se ven más efectivos.

En diciembre de 2016 el pleno del IFT vota con seis votos a favor y uno en contra otrogar la renovación del título de concesión de Telmex por 30 años, hasta el 2056, “sujeto a la aceptación por parte de Telmex de las condiciones de esta resolución y las nuevas que resulten aplicables en el nuevo título”, y en la resolución en comento se establece claramente que el título de concesión con las “nuevas condiciones” que haya determinado el actual pleno del IFT le será expedido en el mes de marzo de 2023, justo tres años antes de que termine la vigencia por 50 años del título vigente. Así las cosas la próxima semana o la siguiente a más tardar se anunciará la fomalización y entrega del nuevo título de concesión de Telmex por 30 años hasta el 2056 como efectivamente defiende la empresa desde el 2021 que el Presidente López Obrador dijo en la mañanera que su gobierno le iba a renovar el título de concesión a Telmex, pero sujeto a que acepte las nuevas condiciones de cobertura que le quieran imponer.

Hasta aquí, todo es cierto. Tanto que Telmex ya tiene renovado su título, cuanto que para recibirlo deberá aceptar las nuevas condiciones que se le quieran imponer en el nuevo título. La cuestión obviamente es cuales son las nuevas condiciones, entre las cuales puede estar o no la prohibición de dar televisión al público en general que le ha impedido dar la convergencia plena de voz, video y datos en una sola factura por más de 22 años cuando se gestó y concretó este avance tecnológico en otros títulos de competidores y con lo cual le han ganado participación de mercado. También si se le impondrán mayores condiciones para promover la sana competencia y libre concurrencia. El silencio con el que se está manejando el asunto por el Pleno del IFT y el gobierno federal hace preveer que el Ingeniero Slim y su grupo ya lograron algún entendiemiento con AMLO y que en el nuevo ambiente nacionalista que priva en México y otras latitudes, pareciera que les será favorable. Esto será muy indicativo de qué pueden esperar los inversionistas de las empresas que le compiten no solo en fijo, sino en móvil al preponderante en telecomunicacciones.

Veamos pues para donde sopla el viento, porque esto mostrará cual máxima juarista le están aplicando al Grupo América Móvil / Telmex y afiliadas. La del enemigo: justicia a secas o la del amigo: justicia y gracia, creo que ya sabemos la respuesta.