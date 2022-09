Con ratificación que se hace de la validez de la elección para Gobernador de Tamaulipas, este sábado el Doctor Américo Villarreal tomará protesta como Gobernador y Francisco García Cabeza de Vaca de seguro tomará su pasaporte para salir corriendo fuera de México ya que se la tienen cantada y lo van a seguir denunciando y probablemente logren vincularlo a proceso para girarle una orden de aprehensión. Vamos ni siquiera asistirá a la entrega del mandato.

Hasta aquí el contexto local, pero Tamaulipas tiene un impacto nacional rumbo a la elección del Estado de México y la presidencial del 2024 ya que es laboratorio del enfrentamiento que se vive en el país desde hace 4 años entre AMLO y el PAN, PRD y algunas veces el PRI que se ha convertido en un partido bisagra que lo mismo jala para un lado que para el otro.



Qué Américo derrote a Cabeza de Vaca en la elección y después en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le da otro triunfo al Presidente y otra derrota a la oposición, no obstante la enorme influencia que ejerce en dicho tribunal a través del ex Secretario Particular de Calderón, Roberto Gil, a la sazón asesor del Gobernador saliente y quien ofrece los mismos servicios para otros gobernadores en temas electorales y jurídicos de diversa naturaleza, fortaleciendo al secretario de Gobernación Adán Augusto Santiago quien se encarga de hacer las gestiones por parte del Gobierno en este tipo de asuntos.

Este resultado también golpea a la alianza opositora en su capacidad de gestión hacia futuras impugnaciones de elecciones en dicho Tribunal Electoral como son la del Edo Mex y la Presidencial y en suma anticipa como va a venir la contienda en el 2023 y 2024.



Cabeza de Vaca se ha caracterizado por ser un aguerrido opositor al Gobierno quien litiga en medios y en tribunales, todo lo que no le gusta y representa dentro del PAN a una de sus piezas clave en la resistencia a AMLO y que termine en la huida finalmente los debilita.



Otro factor del futuro de Morena que se ve en la elección de Tamaulipas es la cara que muy probablemente tenga este movimiento después del 2024 que ya no esté la pesadísima presencia del Presidente, convirtiéndose en un partido de centro – izquierda como lo fue por muchos años el PRI ya que Américo Villarreal se suma a los otros muchos cuadros empresariales con antecedentes priístas que se suma a ese partido y asume posiciones de primera línea.



Recordemos que el padre de Américo Villarreal Anaya también de nombre Américo Villarreal pero éste Guerra, también fue Gobernador de Tamaulipas por el PRI de 1987 a 1993 con la venia de Miguel de la Madrid y en pleno sexenio de Carlos Salinas.



De hecho si analizamos hacia donde se está moviendo Morena podemos ver claras muestras que independientemente del López Obradorismo que domina hoy día van ganando la batalla del control de ese partido cuadros de izquierda moderada que pueden llenar el espacio que dejó vacío el PRI cuando se pasó hacia la centro derecha empezando por De la Madrid, seguido de Salinas y terminado con Zedillo.