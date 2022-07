Relaciones peligrosas

Dos frases sabias sobre política: La buena política se hace sumando y multiplicando, la mala se hace dividiendo y restando. En política los amigos son de mentira y los enemigos de a deveras.

En estos días, el tema obligado es la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Joe Biden, acompañado por un nutrido grupo de empresarios mexicanos que lo arroparon encabezados por Carlos Slim y Francisco Cervantes del CCE.



Significativo que el primero juegue un rol preponderante como se le vio ya que sus tentáculos van más allá de un sector y definitivamente acapara el de las telecomunicaciones.



En estos tiempos de inflación y estancamiento con pronósticos reservados de donde y cuando va a ir a parar la crisis que se vive en materia económica, con una pérdida del valor de las empresas que sufren incremento de costos por la inflación, e incremento de tasas de interés que encarecen sus créditos, golpeando sus resultados y tirando el valor de sus acciones, la relación más sensible para México es con Estados Unidos y el acuerdo más importante es el TMec.



A ello atiende que finalmente y después de sabotear la Cumbre de las Américas, AMLO se haya trasladado desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de julio a Washington a ver a Joe Biden y a los empresarios de aquel país que invierten en México principalmente en energía, telecomunicaciones y manufactura para la exportación, para escuchar sus reclamos y tratar de sortearlos.



Según reportes la reunión no fue tersa y hubo diversos desencuentros, como era obvio, pero al menos abrió el diálogo y creo un ambiente inicial de cooperación y apoyo a la inversión privada nacional y extranjera en el país.



En energía la falta de certidumbre jurídica y las prácticas monopólicas de la CFE y de PEMEX. Se habla de inversiones adicionales por más de cuarenta mil millones de dólares en los años que restan de este sexenio, pero se ve difícil se cumpla toda vez que no cambian las acciones regulatorias para entorpecer el crecimiento de las energías limpias y se siguen negando los permisos a las empresas extranjeras invertidas en este sector.



En telecomunicaciones se tocó el tema del costo en México del espectro elevado por los derechos anuales que se cobran. Costo que no guarda proporcionalidad a los ingresos de los distintos operadores y le da una ventaja competitiva al incumbente ya que representan un porcentaje mínimo de sus ventas y uno mucho mayor para sus competidores que batallan para ser rentables y que llevó ya a que solo queden dos competidores en el mercado móvil América Móvil y ATT. No obstante el ingeniero Slim arrope al Presidente, México debe corregir esto y promover la competencia.



De no cambiar este balance se anticipa que la complicada y desgastada relación que hoy se tiene con el gobierno de los Estados Unidos, se torne realmente peligrosa ya que guste o no, México depende significativamente del comercio y apoyo crediticio de ese país.



Más vale que el gobierno de AMLO acelere el paso para sacar de zona de riesgo esta relación y haga valer los discursos de cooperación y apoyo que se hicieron públicos en esta visita, de lo contrario vamos a estar mal y de malas.



Retales: otra relación que se torna cada día más peligrosa, pasando de ser “deporte extremo a deporte de alto riesgo”, es el de la alianza opositora donde el presidente de PRI, “Alito delito” pesa más que un bloque de concreto y simplemente no va a dejar su cargo hasta el 2024. Al PAN este experimento ya le está costando muy caro y la relación por más lógica que parezca en los números, simplemente se ve que va a explotar y falta ver con que costo para la oposición. Ya hay desbandada de Priistas hacia Morena rumbo a la elección del Edo Mex del 2023 y todavía falta un año.