Perversidades de la seguridad

En estos momentos se debate en el pleno del Senado de la República la extensión del plazo para que el ejército se mantenga en las calles en funciones de seguridad para toda la población. El plazo original está previsto para el 2024 y la extensión busca llegar al 2028, misma que ya fue aprobada en la cámara de diputados.

Nadie quiere que el ejército pierda su naturaleza y función como garante de la seguridad nacional y apoyo en casos de desastre a toda la población afectada, ni siquiera el ejército quiere mantenerse en las calles haciendo funciones de policías, constructores, cuida aduanas y demás milagros que le están colgando.

De hecho la oposición tiene razón al decir que el Presidente en campaña repitió mil veces que si ganaba el ejército lo regresaba a sus cuarteles, para ya en funciones desdecirse y apoyar todo lo contrario, hasta llevar a la Guardia Nacional a reportarle a la SEDENA mientras se consolida como institución.

Sin embargo, lo perverso de todo este debate está en que los críticos de que AMLO use al ejército para asuntos de policía federal y demás actividades civiles, están usando el tema para golpear en lo político sin importarles la seguridad de todos nosotros. Usar al ejército para actividades que debiera hacer la policía federal no es nuevo, lo hicieron Calderón del PAN, Peña del PRI y ahora AMLO de Morena y lo que nadie quiere decir es que no es casualidad, ya que por un perverso diseño estructural las policías federales, estatales y no se diga las municipales han fracasado en su encomienda de proteger y servir a la población por décadas y se han unido a la delincuencia organizada para extorsionarla, secuestrarla, cobrarles piso y asesinarla sin recato.

Las policías han sido mal pagadas, mal formadas y sin continuidad, mística, espíritu de servicio, lealtad y demás atributos que les debieran caracterizar, sexenio tras sexenio y la delincuencia organizada y cárteles se han enriquecido y nutrido de jóvenes sin aspiraciones en el mundo formal que prefieren vivir con dinero unos años, que llegar a viejos pobres toda la vida.

Es obvio que la estrategia de abrazos, no balazos, no funciona y pone al mismo ejército y a la guardia nacional indefensos para controlar a las grandes organizaciones criminales; pero también lo es que AMLO tiene razón al cambiar de opinión y darse cuenta qué la única forma que le queda para tratar de institucionalizar a la GN es dejar que la forme el ejército para luego separarla en unos años.

Eso habla de que ya entendió el problema de fondo y por lo tanto es justo que le den un marco jurídico adecuado a las actuaciones que el ejército se ve obligado a desempeñar y es perverso que la oposición parte del PRI y el PAN traten de impedir lo que siendo gobierno apoyaron, por la simple razón de que el ejército y las fuerzas armadas son las

únicas instituciones que pueden dar resultados hoy día en materia de seguridad federal y si no que le pregunten a los gobernadores si aceptan que les quieten el apoyo y no se diga a los presidentes municipales que sean honestos.

Retales… En la elección para gobernador del Estado de México las cosas se van aclarando y lo dicho, el PRI con el estilo Atlacomulco después de una probadita mediática de las municiones que traen en carpeta, alinearon al candidato del PAN, Enrique Vargas, quien ya habría pactado apoyar a la candidata del PRI para el Edo Mex como era de esperarse… ¿y la puesta en escena apa? Pues fue para negociar como es el sello de la casa.

Mientras del lado Morenista, favoritos en todas las encuestas para llevarse el Estado de México, siguen los alineamientos de los grupos relevantes. Lo único que puede afectar las aspiraciones de Delfina Gómez sería no ganar el apoyo de los otros grupos dentro de Morena, cosa que debiera tener el talento para lograr.