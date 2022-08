Narcopolítica

Las recientes muestras de impunidad por parte de los cárteles de la droga en los estados de Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Jalisco dan muestra de una fallida estrategia de seguridad donde cederle espacios a la delincuencia e impedir que las fuerzas armadas actúen con la energía que se necesita, simplemente no está funcionando.

No obstante las causas de los ataques son disímbolas y no comparables entre un estado y otro, sí tienen un común denominador que se ubica en la impunidad con la que bandas delincuenciales organizadas actúan sin consecuencias.

La lógica de la estrategia de seguridad federal, como hemos comentado, basada en abrazos, no balazos, es obviamente un pifia que no tiene asidero y no puede tener otro final que el caos y el desorden. A la delincuencia hay que responderle con doble volumen de fuego y ponerla en orden.

El narcotráfico es un negocio tan lucrativo que se puede acotar, más no eliminar. Lo único que funcionaría sería legalizar las drogas e informar profusamente a la población de sus consecuencias en la salud, para que ciudadanos informados opten por no consumirlas como se hace con el cigarro y el alcohol.

Al PRI y posteriormente al PAN que han sido gobierno les consta que el dinero del narcotráfico es como la humedad y penetra estados y municipios con una rapidez asombrosa.

La corrupción que se acusa hoy al Presidente del PRI, Alito Moreno, al gobernador del PAN Cabeza de Vaca o al independiente, Bronco de Nuevo León, por solo mencionar a algunos, no están ajenos directa o indirectamente de dinero del narco, ya sea por acción o por omisión.

No hay que descubrir el agua tibia o el hilo negro con un fenómeno tan viejo y tan sangrado. Con el narco no hay que pactar, no hay que pretender desaparecerlo sino limitarlo y cuando se mete con las fuerzas del orden o la población hay que aplicarle doble volumen de fuego para que se controle, esto mientras se van ganando las batallas rumbo a la legalización que elimine los márgenes y los convierta en un negocio regulado. Si se duda basta ver lo que generó la prohibición del alcohol en de 1920 a 1933 en Estados Unidos y que pasó cuando se levantó la ley seca y últimamente lo que pasa con la legalización de la mariguana en los Estados Unidos y otras partes del mundo.

Retales:

Se le deben estar atragantando los tacos de Rosarito a la Gobernadora de Baja California (Tik Toc) Marina del Pilar después de la intervención del ex gobernador y Senador Jaime Bonilla en el pleno del Senado de la República. De plano la barrió y trapeó ante todos los senadores de la Comisión Permanente y ante todos los medios nacionales e internacionales que están replicando el video de su intervención.

El Senador la acusa de pactar con el CJNG e incumplir sus acuerdos, según narco manta expuesta allá en Tijuana, acuerdos que nunca debieron de existir. También de generarle a la población de Tijuana, Mexicali y Ensenada un estado fallido, paralizar la economía y no trabajar en pro de la ciudadanía sino a sus espaldas.

Por si fuera poco de permitir que co-gobierne su marido el ahijado de Felipe Calderón, Carlos Torres Torres, quien pone y quita funcionarios en el estado que opera con panistas y priistas, haciendo de Marina una Gobernadora guinda muy azul.

Parece “karma” de Marina y su marido que en tan solo dos semanas a la Gobernadora le haya ganado Bonilla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le descomponga la seguridad con quema de camiones por todo el estado y ahora la ventaneen en el Pleno del Senado, justo a tres días de que vaya el Presidente a Tijuana. Marina seguro ya quiere que sea lunes.