Lógico o metálico

Como era de esperarse las definiciones rumbo al 2023 y 2024 se van dando dentro de la lógica política de la continuidad de un grupo que se ha adueñado del escenario electoral por su arraigo con la base de la pirámide poblacional, contra una oposición que hace su mejor esfuerzo, pero que simplemente no le alcanza para detener la aplanadora Morena que todavía no llega a su punto de saturación y declive.



Para empezar, la alianza opositora es historia, como se previó en este espacio, ya que se pretendía juntar a la gimnasia con la magnesia y no le costó mucho trabajo al inquilino del Palacio Nacional diseñar una estrategia para alcanzar el apoyo de los votos priistas y alinear a su presidente (M)Alito Moreno, quien de peso muerto supo reflotar al juntarse con Morena y hacer las paces a cambio de reventar la alianza Va Por México, que derivó en que hasta el nombre le querían cambiar Claudio X. González y aliados. En esta jugada el presidente del PRI asegura su sobrevivencia y que lo dejen en paz con su nada despreciable patrimonio.



Para el 2023 el dedito del Palacio Nacional se decantó por la maestra Delfina Gómez, que cuenta con el apoyo de Horacio Duarte como coordinador de su campaña y, como era necesario y previsible, ya estableció un acuerdo político con el líder operador de la mayoría de la estructura electoral de Morena en el Edomex, que además fue quien la invitó a la política y quien controla el partido en el estado, Higinio Martínez.



La triada de Texcoco ya anunció este pasado jueves 20 de octubre su unidad rumbo a la elección de Gobernador del año que entra, lo que da la fórmula que será prácticamente imposible vencer a los opositores, como igualmente se anticipó en este espacio y soportan todas las encuestas que se hacen públicas.



La oposición, después de jaloneos que implicó publicarle varias notas de primera plana de un periódico aliado a la derecha cuestionando su patrimonio al exalcalde de Huixquilucan Enrique Vargas, y de que los de Atlacomulco impusieran orden en la casa del actual gobernador Alfredo del Mazo, nombra ya como precandidata a Alejandra del Moral, como también se anticipó aquí, y mete al aro al líder de la oposición panista Vargas, no sin que medie un acuerdo donde debe salir bastante bien librado el panista, experto en este tipo de arreglos de “capital” político.



En el escenario nacional rumbo al 2024, las cosas no se ven muy diferentes para la oposición ya que las corcholatas de AMLO llevan meses en el reflector público dándose a conocer, creando escándalos que llamen la atención o de plano en campaña abierta, mientras que los opositores no han podido ni siquiera decir quiénes son los gallos, en mucho porque al reventarse la alianza opositora, les quita mucho peso a candidatos por partido que, de entrada, si no se unen saben que estarían en la historia de una muerte anunciada y que si van unidos la tienen prácticamente imposible de ganar.



De las corcholatas sin duda se ve que las simpatías del inquilino del Palacio están con Claudia Sheinbaum y en relevo con Adán Augusto, no obstante, traen tiradores de peso completo como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ya muy perfilados y trabajando en la calle con la ayuda de los presupuestos públicos.



En cambio los opositores aunque tienen pocos cuadros preparados como Santiago Creel y Mauricio Vila, o del PRI a Enrique de la Madrid o Miguel Ángel Osorio Chong, la realidad es que está en sánscrito para ellos orquestar una verdadera campaña ganadora por temas presupuestales, políticos y de operación de aire y tierra.



Para que la oposición regrese a la Presidencia se deberá trazar un plan de largo plazo que por lo menos tenga en mente el 2030. En cambio, donde sí podrían empezar a ser competitivos es la Ciudad de México en ese mismo año 2024 si es que no queman a sus cuadros en el sueño de la grande cuando no la van a ganar. Madurez y visión hacen falta. Veamos.

