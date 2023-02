Conocí a Genaro García Luna cuando dirigía la AFI en el sexenio del Presidente Vicente Fox. Nos reunimos para analizar que se podría hacer para bloquear las señales de telecomunicaciones sobre los penales y así evitar que se hicieran llamadas no controladas desde dentro del penal como en los hechos ha seguido ocurriendo. Sin duda la tecnología permitiría bloquear la entrada y salida de voz, video y datos a un penal desde aquellos años y mucho más hoy día, pero eso afectaría uno de los negocios multimillonarios que se tiene en el sistema penitenciario bajo la corrupción con la que se manejan. A García Luna le interesaba la tecnología y estaba automatizando los procesos de la extinta Dirección de la Policía Judicial Federal que se habría convertido en la AFI.

Acelerado al hablar, parecía que tenía prisa todo el tiempo y su imagen iba al alza como funcionario eficiente y efectivo.

Al paso de los años y sobre todo en los tiempos de la campaña interna del PAN por la candidatura a la Presidencia de la República donde se disputaban la posición Santiago Creel y Felipe Calderón, jugó del lado de Calderón usando los recursos públicos que tenía a su alcance y su apoyo fue recompensado con creces por éste cuando ganó la Presidencia de la República.

En esos años 2005 y 2006 fungía como Director de la AFI y con la llegada de Calderón del 2006 al 2012 se le premia con la Secretaría de Seguridad Pública donde pasa 6 años muy cerca de Calderón incrementando su poder bajo la protección del Presidente e inclusive fue premiado por el gobierno de Estados Unidos, que hoy lo tiene preso, como reconocimiento a su labor en el combate a la delincuencia.

Entonces… ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que la luna de miel del gobierno americano con Calderón y García Luna terminara? ¿Qué pudo haber descubierto la DEA sobre García Luna que no supiera desde que dirigía la AFI? ¿Y por qué justo ahora que obvio le conviene al Presidente López Obrador, con el 2023 y 2024 enfrente, se intensifica la información pública del juicio y se mediatizan las declaraciones de testigos protegidos? ¿Qué no se dice que el gobierno americano no ve bien, ni tiene buen a relación con López Obrador?

En política no hay casualidades y los Estados Unidos no tienen amigos, sino intereses, por lo que algo debe estar ofreciendo este gobierno de la 4T que les resulta de interés para que no sólo venga a visitar el Presidente Biden y le estén haciendo el caldo gordo con todo el circo de involucrados en actos de corrupción y hasta delincuencia organizada que se está haciendo público en los Estados Unidos.

Es evidente que cuando el río suena, agua lleva y que Felipe Calderón, ahora involucrado en los daños colaterales del juicio a García Luna, debía saber lo que estaba pasando con su Secretario de Seguridad Pública al que le dio poder sin límites.

El poder corrompe y el poder sin límites, corrompe sin límites. Caderón fue implacable con sus adversarios y laxo con sus colaboradores a los que dejó hacer y deshacer con el erario y si no está involucrado en las acciones que se le acusan, si cometió el pecado de omisión ya que permitió que otros las hicieran bajo su mando.

Si el que nada debe, nada teme, ¿por qué no está Felipe Calderón en México y se mudó a España?

Todas estas interrogantes habría que contestarlas y reconocer que hay algo muy sucio en toda esta historia.

Se hace evidente que este gobierno no es tan radical, ni está peleado con los Estados Unidos, mientras se le van encima a García Luna y a Calderón, se muestra que hay mucho más de trasfondo en limpiar la casa y modificar los contubernios y corrupción que siempre se ha soslayado, pero de la que siempre se habla del otro lado.

México merece un cambio profundo que limpie y revitalice principios y valores y eso lo debiera impulsar cualquier gobierno de izquierda, centro o derecha. Ahí está la fuerza de AMLO al enarbolar esta bandera y bien hará la oposición en entender que los tiempos cambiaron y ellos deben cambiar también si pretender retomar el control de la Presidencia.