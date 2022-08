Lo dicho. Las definiciones en el Estado de México rumbo al 2023 se dieron y el Grupo Texcoco que encabeza Higinio Martínez se lleva la candidatura en la persona de Delfina Gómez por decisión de la encuesta y del voto de AMLO que pesa más que los encuestados. Con Delfina cierran filas Higinio y Horacio Duarte para sorpresa de los opositores que no conocían esa disciplina en Morena, pero que se da cuando las condiciones se alinean. Del lado de la Alianza Opositora que integran PRI, PAN y PRD, como se anticipaba se adelanta el PAN con el alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas, conocido por sus pocas formas y muchas prisas.

Con esto, lo dicho, la alianza se rompe antes de existir. El PRI va a lanzar candidata y una buena parte se va a jalar formal o informalmente del lado de Morena ya que, como hemos explicado, el Estado de México representa el último bastión de respeto para el PRI y es imposible que se dé una alianza con un candidato Panista y la única forma de que fueran juntos era que Vargas cediera y trabajara en equipo.

Dicen que a fuerza ni los zapatos entran y ahora pase lo que pase la Alianza en el Edo Mex murió. Separados los partidos que la integran, la elección va a ser de bajada para Delfina y el Grupo de Higinio.

En política hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente, Alfredo del Mazo Gobernador del Estado parece entender eso y no va a poner el legado de tres generaciones de políticos de su familia en riesgo.

A todo esto se suma el valor estratégico que tiene ganar el Estado de México para AMLO, toda vez que le pavimenta el triunfo en el 2024, ya que el único lugar de peso donde se le pusieron complicadas las cosas en las elecciones del 2021 fue precisamente en el centro del país, en la Ciudad de México y el Edo Mex. Ganar en el 2023 es ya esencial para asegurar el 2024 y el Presidente lo sabe.

Retales

Las peripecias de Marina la Gobernadora de Baja California no terminan y la decisión por mayoría de cuatro votos contra dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la pone contra las cuerdas en su vendeta contra el Senador Jaime Bonilla. Parece que se quiere tragar un bocado que nomás no puede digerir.

En política no existen coincidencias y tampoco pasa desapercibido para los simpatizantes de Morena la “coordinación” que la Gobernadora tiene con el PAN en todos sus movimientos, por lo que es vox populi que viste un guinda muy azul.

La decisión del Tribunal le tira su demanda grupal contra el propio Senador y funcionarios de su administración por el supuesto fraude por la planta fotovoltaica que nunca nació, ya que ahora deberá retirarla y reconformarla sin Jaime Bonilla que tiene fuero.

Para seguir con los efectos de sus decisiones, su vendeta le dio publicidad nacional gratuita al Senador quien es más conocido a nivel local y nacional que la propia Gobernadora, además de quedar como ganador del diferendo contra el PAN de Baja California en lo que técnicamente es un 3 a 0 ya que les ganó el Estado en el 2018, las intermedias en el 2021 y ahora las impugnaciones que presentaron en el 2022.

Para llevar tan poco tiempo de su gestión, nueve meses solamente, Marina trae demasiados problemas, demasiados frentes abiertos y un equipo que la está metiendo en más dificultades que las que necesita y puede manejar; pero eso será motivo de otra entrega.