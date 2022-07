Elecciones 2023

El próximo año se disputan dos gubernaturas muy relevantes por su significado político en votos y de prospectiva para la elección del 2024.



Tanto el Estado de México, joya de la corona rumbo a la elección presidencial, como Coahuila constituyen dos de los tres últimos estados que gobierna el PRI y se hace evidente que de ganar Morena el Edo Mex no habrá forma de competirles en el 2024, con o sin alianza y AMLO lo sabe.



De Coahuila estado que se pensaba podría ganar el PRI, las últimas encuestas muestran que Morena ya está a solo dos puntos de empatar intención de voto y será una contienda sumamente cerrada.



En el Estado de México con 17 millones de habitantes y el mayor padrón electoral a nivel estatal del país, Morena y sus aliados aventajan ya con 9 puntos y un 49% de intención de voto a la alianza opositora del PRI, PAN y PRD con un 39%.



Proceso donde Morena ya va a avanzada en la elección de su candidato o candidata mismo que será anunciado el próximo 10 de agosto, seleccionando uno de los dos finalistas: al Senador Higinio Martínez o a la Maestra Delfina Gómez.



Ambos pertenecientes al grupo político de Texcoco que encabeza Higinio Martínez quien sin duda tendrá un rol preponderante ya sea como candidato o como factor clave para que Delfina gane y ella lo sabe.



Higinio es quien tiene la estructura de tierra que ha venido trabajando durante los últimos 40 años. Sin él no se puede ganar y el grupo Texcoco lo sabe por eso los mensajes de unidad se han hecho evidentes.



Por el lado de la alianza opositora, como era de esperarse al pegar la gimnasia con la magnesia y no tener un líder claro, botox incluido, con un Presidente del PRI, Alito Moreno, que pesa como bloque de concreto en alberca, un mesurado gobernador, Alfredo del Mazo, que no se va a exponer a enfrentamientos con AMLO faltando todavía un año para el relevo presidencial y por el PAN un emocional líder factual, Enrique Vargas, que quiere ser candidato de una alianza PRI/PAN en el último bastión Priísta y que además no es el Marko Cortés Presidente de ese partido, el resultado no será sorpresa.



Sea quien sea el candidato de la alianza opositora y del partido que sea, alguien va a quedar herido y se la va a cobrar o vender, según se vea, dejando a Morena el camino franco para ganar la elección y si se dividen peor.



Lo dicho el concepto de la alianza opositora por más lógica que parezca, sólo podría funcionar en estados que ya gobernara Morena y con un candidato con estatura moral ante todos, donde todos tienen algo que ganar y ese no es el caso del Edo Mex, estado que de ganar Morena pavimenta el 2024 para la 4T.



Cuestión de quitarse de emotividades y ver las cosas con racionalidad. Sigue la oposición sin entender porque les van metiendo zapato y Morena ya gobierna 22, rumbo a 23 o 24 estados el año próximo. Quizá algún día les caiga el veinte.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.