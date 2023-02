Beneficiados y damnificados

El veredicto de culpable del juzgado de la Corte de Nueva York en contra de Genaro García Luna deja a Felipe Calderón Hinojosa en la lona, noqueado como anticipamos en esta columna recientemente.

Simplemente Calderón no puede lavarse las manos de lo que se le acusa a su super Secretario de Seguridad Pública y principal operador de su estrategia de seguridad nacional. Si no se enteró de lo que se le condena a García Luna por pactar con el narco y recibir grandes cantidades de dinero mal por incompetente y omiso; y si sabía peor por corrupto y perverso.

Para acabarla de complicar el ex Subsecretario de la Defensa Nacional Tomás Angeles Dauahare de 2006 a 2008 en el mismo sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, acusa haberle informado desde 2007 a Calderón que García Luna tenía arreglos con el Narco.

A Dauahare lo procesaron los Calderonistas por supuestos nexos con el Narco en 2012 al terminar el sexenio de Calderón, siguiendo el estilo de la casa de golpear de salida a sus enemigos políticos con acusaciones falsas para dejarlos entrampados en procesos litigiosos eternos y neutralizarlos.

El General Dauahare representaba desde el 2007 un riesgo tanto para García Luna, como para Calderón y no podían dejar un cabo suelto de ese tamaño, máxime que había señalado a García Luna ante el Presidente y no se había actuado. Felipe Calderón Hinojosa es conocido por ser desconfiado y no creer ni en su sombra, su mentor en el PAN Carlos Castillo Peraza le escribió una carta hace años donde le recomendaba cambiar esa desconfianza porque si no lo hacía después ni su sombra creería en él.

Complicado, desconfiado y cerrado en muy pocos, no hay forma hoy que se deslinde de quien fue su mano derecha en su estrategia de guerra contra el Narco su principal bandera política. Repito Calderón fue implacable con sus adversarios políticos y laxo con sus colaboradores que hicieron y deshicieron con el presupuesto a su antojo.

Hoy Calderón Hinojos representa la principal carga para el PAN y su principal punto flaco. La 4T lo sabe y no lo va a soltar de aquí a la elección del 2024. Falta ver si la justicia Norteamericana le sigue haciendo el juego a AMLO e inicia un proceso en contra del ex Presidente y falta ver que hace García Luna para reducir su potencial condena que va de los 20 años a la cadena perpetua se adhiere como testigo protegido.

Si García Luna decide ser testigo protegido como podría esperarse, lo que hemos visto es juego de niños dada la amplia audioteca que maneja el ex AFI y Calderón no saldrá bien librado.

Dicen que Felipe Calderón Hinojosa está auto exhiliado en España o en Indonesia (donde no hay extradición). El hecho es que se fue y se está tratando de poner a resguardo lo que le pesa aún mas a la grey panista que ve a su Presidente ser denostado por todo el país, mientras sale huyendo del problema. ¿Si nada debe porque no está en México? ¿o en Estados Unidos?

De todo esto los beneficados son sin duda la 4T y el Presidente López Obrador que ya tiene la bandera para golpear el PAN y tratar de minarlo como ha hecho todo el sexenio con el PRI, ayudado por los tiempos del juicio a García Luna en EUA, que no hay forma de considerar que son casualidad. Los vecinos del norte no hacen nada sin pensar – en sus intereses – y escogen ayudar la continuidad de la 4T en México de facto. Repito no es casualidad. Los damnificados son sin duda Calderón y los panistas que son lo único rescatable de la Alianza opositora en términos políticos. Es conocido que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y con todo esto están saliendo muchas colas que cortarán muchas lenguas.

Ante todo esto aún quedan preguntas sin responder ¿por qué los Estados Unidos de facto apoyan el triunfo de la 4T tan decididamente y la extinción del modelo político de centro derecha que gobernó México desde Carlos Salinas? ¿Será que nuestros vecinos ven inevitable el cambio estructural en México, dada la enorme desigualdad que impera en el país y en Latinoamérica? ¿Será que los EUA optan por impulsar un gobierno de centro izquierda con quien se puede negociar para evitarse un gobierno radical de izquierda en su patio trasero? México está destinado a ser cada vez más relevante en la región y los vecinos lo saben.