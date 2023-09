Xóchitl, partidos y sociedad civil

Xóchitl Gálvez es ya, la Responsable Nacional para la construcción del Frente Amplio por México.Fue resultado de un exitoso proceso inédito acordado entre el PAN, PRD, PRI y organizaciones de la sociedad civil. Los partidos de la Coalición Va por México se abrieron a que la ciudadanía definiera a la persona que encabezaría ese esfuerzo, en la idea de que, en el 2024, sería la candidatura presidencial de una amplia alianza electoral.El propósito fue que, al frente de este esfuerzo, quedara la persona más competitiva para unificar a oposición y sociedad civil comprometidas con la democracia, y Xóchitl se perfiló, desde el principio, con las mayores simpatías entre los tres partidos y en amplios sectores de la ciudadanía.Esa tendencia se consolidó durante los dos meses en que se recogieron firmas de apoyo de los 13 aspirantes que se registraron.Se levantaron encuestas de opinión pública, se realizaron seis Foros temáticos en diversas regiones del país y, casi al final, se efectuaron dos encuestas nacionales para medir quién de dos grandes mujeres (Gálvez Ruíz y Beatriz Paredes Rangel) contaba con mayoría de las simpatías.Declinaciones de por medio (con una gran madurez y responsabilidad política, como las de Santiago Creel y Beatriz Paredes), dieron margen a que Xóchitl consolidara sus irreversibles preferencias para el mencionado cargo por lo cual, ya no hubo necesidad de llegar a una Consulta Nacional Ciudadana el pasado 3 de septiembre.Todo eso lo celebraron más de un centenar de miles de personas en cerca de 60 plazas públicas del país. No hubo división en los partidos aliados, tampoco reclamos de las voces más prestigiadas de la sociedad civil ni de analistas y comentaristas reconocidos a nivel nacional.Fue evidente la diferencia entre este proceso y lo que ha sucedido en la Coalición encabezada por López Obrador.Tanto el 1° de septiembre en San Lázaro, como el pasado día 3 en el Ángel de la Independencia, Xóchitl fue unificadamente arropada por los tres partidos de la mano de la sociedad civil.Una gran mujer (que será una magnifica candidata), una sólida alianza del PRD, PRI y PAN, y el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, son base de la fortaleza de este cambio de paradigma y del nuevo escenario que evidencia que sí hay oposición y que es posible ganarle al proyecto gobernante el próximo 2 de junio del 2024.Llama preocupantemente la atención, que estén desplegándose voces que le exigen a la hidalguense Gálvez que ya no aparezca con los dirigentes de los partidos políticos porque le restan simpatías y que ella puede caminar sola hacia la victoria.Entiendo esas opiniones como producto de la euforia que huele la posibilidad del triunfo frente a la fatalidad de que continúe Morena en el gobierno nacional; pero no se debe olvidar que se ha llegado hasta aquí, gracias a que PRI y PAN asumieron el reclamo social -que el PRD acompañó en todo momento- respecto a que las cúpulas partidistas no decidieran la candidatura más importante, sino la sociedad.La Senadora Gálvez es, sin duda, un fenómeno político, más allá de los partidos políticos. Una mujer formada en todos los sentidos, con enorme frescura, inteligente, disruptiva, y disciplinada en el trabajo, especialmente en el político (yo la traté como candidata al gobierno de Hidalgo y puedo atestiguar cómo por su dedicación, compromiso y olfato político, se remontaron más de 20 puntos en unos cuantos meses).Xóchitl es uno de los pilares que pueden hacer posible el triunfo en el 2024.Sin partidos políticos, no hay Coalición. No habrá vehículo para transitar la ruta hacia la Presidencia de la República (y ojalá, MC, el otro partido opositor, se sume al Frente para cerrar la pinza de la victoria).Y sin el respaldo y participación de la sociedad civil, tampoco se lograrán vencer las pretensiones dictatoriales de AMLO.

Todos nos necesitamos. La disputa verdadera por el poder apenas empieza. El obradorismo hará todo lo que esté a su alcance para mantenerse en el gobierno, incluidas sus alianzas con la delincuencia organizada y las tentaciones golpistas de la mano de un sector de las fuerzas armadas. ¡Es hora de cerrar filas!

Presidente Nacional del PRD