Unidad frentista y esquirolaje

Ya están definidas las dos grandes coaliciones para las elecciones del 2024, aunque siguen pendientes varias candidaturas a los gobiernos estatales.

Por un lado, la corrupta alianza gobernante, que ya designó a todas sus “corcholatas”, incluida la de la CDMX y, por el otro, la del Frente Amplio por México que, para la capital de la República, ha abierto un proceso de selección mediante foros y encuestas -a fin de ir con la persona más competitiva- mismo que podría durar mes y medio.

En otro plano, jugando en la estrategia de López Obrador, Dante Delgado y Movimiento Ciudadano han ratificado su determinación de ir solos con el controvertido gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Así quedó sepultada aquella critica cáustica de Enrique Alfaro, de Jalisco, en el sentido de que “su partido estaba cometiendo un error estratégico al aislarse y no aliarse al Frente Amplio con Xóchitl a la cabeza, ya que corrían el riesgo de perder la gubernatura de ese estado frente a Morena”. Finalmente, los de Movimiento Ciudadano llegaron a un acuerdo con AMLO para que Morena le pusiera una candidatura de poca importancia que no le contendiera realmente a la de Alfaro, a cambio de que MC no se integrara al Frente Amplio y que postulara a Samuel García con la garantía de que le ayudarían a crecer para buscar quitarle votos a Xóchitl.

Dicho de otra manera: Movimiento Ciudadano queda ubicado en el más vil esquirolaje a favor del degradante proyecto gobernante.

A seis meses y medio de las elecciones del 2 de junio, las tendencias electorales hablan de que la contienda presidencial se polarizará entre las dos grandes coaliciones y no habrá espacio para una supuesta “tercera vía” (la de MC).

Las preferencias se dividirán en dos bloques, no en tres, supuesto en el que ganará quien obtenga el tercio mayor de los votos, como algunos especulan.

Quizá ese posible escenario pudo haberse configurado si Marcelo Ebrard hubiera decidido romper con Morena e irse con Dante; pero éste respetó su pacto perverso con Andrés Manuel, y Marcelo refrendó su calidad de miedoso regresando a los brazos de la “corcholata” oficialista a la que tanto criticó.

Los alineamientos políticos ya están en curso. El Frente Amplio mantiene una fuerza de atracción que está permitiendo sumar a múltiples liderazgos estatales (como el caso de la senadora Morelense Lucía Meza, que rompió con el bloque gobernante), quienes pueden ayudar a ganar al Frente Amplio en importantes estados de la República.

Las campañas todavía no empiezan, y las encuestas hablan de alrededor de diez u once puntos entre la Sheinbaum y Xóchitl.

Dicho de otra manera: ¡Nada está decidido para el 2024, a mes y medio de que termine el 2023!

La alianza morenista, con el Presidente de la República como su coordinador de campaña, está decidida a todo para ganar el 2024, “cueste lo que cueste”, usando todo el aparato del Estado y los recursos públicos necesarios.

Téngase en cuenta que, tan solo el “ejército electoral pejista”, conformado por los mal llamados “servidores de la nación” (poco más de 20 mil personas, pagadas con recursos públicos), manejarán directamente 733 mil millones de pesos en diversos programas sociales, casa por casa, pidiendo el voto para Morena.

El propio AMLO, como “jefe de la delincuencia electoral”, violando descaradamente la Constitución del país, ya da por hecho que su “corcholata” ganará con más votos que él en 2018.

Estamos ante el riesgo real de una verdadera elección de Estado o, mejor dicho, una narcoelección de Estado, ya que el gobierno Federal tiene en sus planes, aliarse con el crimen organizado como ya hizo en el 2021 en varios estados de la República.

Por ello mismo, el Frente Amplio está obligado a afinar sus estrategias, sumar esfuerzos, cerrar filas y fortalecer su unidad interna, especialmente en la CDMX, que figura como la “segunda elección más importante del próximo año” después de la presidencial.

Hay que recordar una y otra vez, que es el país, nuestro querido México, el que está en juego. Están en riesgo la República democrática y la democracia misma y, con ello, estamos ante el peligro de perder derechos y libertades con la instauración de una dictadura si este proyecto gobernante continúa. No vamos a permitirlo.

