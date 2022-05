¿“Paliza”? Ya lo veremos

En nuestro México de hoy, un falso gobierno de izquierda está llevando al país al borde del colapso democrático; pero no hay que tener miedo. Muchos de quienes sabemos lo que es la persecución política de gobiernos opresores que no respetaban las libertades estamos aquí, y no lo permitiremos.

Hay que levantar la voz y decir a este aprendiz de dictador que no nos asustan su intolerancia, ni el autoritarismo, la persecución y el terrorismo de Estado que busca imponer.

Cuando llegó a la Presidencia, López Obrador se convirtió en lo contrario de lo que dijo combatir. Estoy convencido de que enloqueció. De ser dizque adorador de Francisco I. Madero se ha convertido en un Victoriano Huerta que quiere asesinar la democracia con tal de mantenerse en el poder cueste lo que cueste.

Y como en los tiempos que pensamos jamás regresarían, aquí estamos para demandar un alto a las amenazas, para exigir que dejen de sembrar odio, división y miedo; para exhortarlos a que se pongan a gobernar y no distraigan al pueblo de los temas urgentes.

Ya están moralmente derrotados por su propias traiciones y fracasos. Ahora hay que seguir haciendo la tarea partidos y sociedad civil; mujeres y hombres por igual, solidarios para acabar con esta pesadilla en el 2024 porque nos encontramos ante la actuación desesperada de un gobierno fracasado, que ha fallado en todo lo que prometió con tal de ganar las elecciones en el 2018.

A la vuelta de 4 años de no dar resultados, se quedaron sin argumentos. Saben que están perdidos y que no tendrán la misma oportunidad que la ciudadanía les dio, porque ya perdieron más de la mitad de los votos con los que ganaron en el 2018.

El discurso de odio y terrorismo de Estado que ha desplegado contra todas y todos aquellos que piensan distinto, se volcó también contra las y los legisladores de oposición quienes —con el mandato ciudadano— dijeron “no” a su nociva reforma eléctrica.

“Traidores a la Patria”, les imputó; pero su imagen fue rápidamente desnudada por su “amigo” Donald Trump quien, en campaña, ha revelado que: “nunca había visto a nadie doblarse así” cuando exigió a López Obrador, reforzar la seguridad en la frontera con los Estados Unidos.

Y con la esperanza de restablecerse, la falsa “4T” ha reanudado la ofensiva con un bodrio de reforma electoral que —sabe— no va a pasar en el Congreso.

Acostumbrados a distraer la atención de la gente frente a sus problemas cotidianos, desde Palacio Nacional nos lanzan una propuesta que revela sus verdaderas intenciones: Concentrar todo el poder en un solo individuo, al través del partido del gobierno, como lo hacen las dictaduras.

Dicen que no, pero lo cierto es que buscan desaparecer al INE y al Tribunal Electoral, así como eliminar la pluralidad política del país, al tiempo que —con el aparato del Estado— amenazan con detener a los opositores, comunicadores, ambientalistas, académicos, intelectuales, científicos, y lideres sociales que no piensan como ellos.

Tienen a las instancias judiciales, y hacendarias persiguiendo a cualquiera que se atreva a salirse del guión que les dictan desde Palacio Nacional.

Vivimos entonces un clima de persecución política peligroso y es necesario advertirlo a tiempo, porque así empezaron las dictaduras en otros países que hoy no saben cómo escapar de ellas.

¿Paliza? Ha dicho López Obrador sobre el triunfo que prevé tener frente a la oposición en 2024. ¡El jefe del Estado mexicano actuando como vil pandillero! Pero ya lo veremos; porque paliza es la que están dando a la Constitución, al estado de Derecho, a todo lo que significan las libertades esenciales, a todo lo que significan la pluralidad y la libre expresión ¡eso sí es una paliza que está dando a México desde Palacio Nacional.

Andrés Manuel, durante muchos años luchamos juntos por un México democrático ¿en qué momento te convertiste en lo contrario de lo que defendías? Seguramente en el instante en que arribaste al poder de la Presidencia de la República y empezaste a enloquecer ¿hasta dónde quieres llegar? Las amenazas no nos asustan, ve preparando tu rendición; pero rendición de cuentas porque la sociedad te la va a exigir. México es una democracia y no debemos permitir que vayamos a una dictadura. La cita es el 2024.

Presidente Nacional del PRD