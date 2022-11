La marcha también demandó alianza electoral opositora

Las manifestaciones del pasado domingo 13 de noviembre en diferentes ciudades del país, particularmente la multitudinaria en la capital de la República, cumplieron con el objetivo central de dejar claro que un gran sector de la población de todas las clases sociales, defiende instituciones valiosas para la democracia como el INE, que deseamos vivir con libertades y no queremos que en México se instaure una dictadura.

Es la primera vez que, en nuestra patria, se presenta un acontecimiento de estas características.

Ello demuestra que los asuntos de política y las decisiones que se toman en las cámaras legislativas, no le son ajenos a la gente. Más aún, cuando este gobierno “de la degradación nacional”, ha venido persistentemente violando el Estado de Derecho, pasando impunemente por encima de la Constitución, generando una descomposición económica, pérdida de la calidad de vida de las familias, crecimiento de la violencia criminal e inseguridad, así como pobreza y desigualdad, en un clima de polarización política, mediante discursos de odio que dividen a nuestra sociedad, con peligrosos riesgos de confrontación.

Esto es lo que ya mucha gente ha empezado a ver, tanto quienes no votaron por AMLO en 2018 pero que nunca habían alzado su voz en las calles, como muchos que sí sufragaron por el hoy presidente y que, ahora, están desencantados y arrepentidos de haberlo hecho. Muchos me lo expresaron por distintas vías en días previos, al igual que el domingo durante la manifestación sobre el Paseo de la Reforma.

Estas masivas marchas enfurecieron a López, porque nunca pensó que se movilizaría tanta gente. Yo sabía que al día siguiente iba a minimizar su importancia y a descalificar a quienes salimos a las calles, porque así es el individuo: un fanático que, en lugar de recapacitar y entender el fenómeno socio-político al que se enfrenta, busca negarlo y pisotearlo, así sea polarizando aún más el ambiente. Acusa a los demás de no compartir “la transformación”.

Como diría Fernando Savater: “El fanático es quien considera que su creencia no es simplemente un derecho suyo, sino una obligación para él y para todos los demás. Y —sobre todo— está convencido de que su deber es obligar a los otros a creer en lo que él cree, o a comportarse como si creyeran en ello” (“Voltaire contra los fanáticos”).

Por eso, sabiendo que su reforma constitucional electoral no será aprobada en la Cámara de Diputados, ya amenazó con reformas legales retrógradas que solo requieren los votos de Morena y sus aliados. Y ha llegado al extremo de su megalomanía, de su narcisismo, que convocó a su propia marcha para demostrar que “la gente sí lo quiere”.

El otro gran mensaje que mandaron las mujeres y hombres que desbordaron las calles ese domingo, fue que quieren, exigen, y demandan, la unidad de todas las fuerzas políticas opositoras, tanto para votar contra la reforma electoral antidemocrática de Morena–AMLO (que está claro que no será aprobada), como para ir aliados en las elecciones del 2023 y, sobre todo, del 2024.

La Coalición Va por México se reactiva con el anuncio del voto de todos los grupos parlamentarios que la conforman, en contra de la reforma electoral. Con ello, prácticamente se está abriendo el camino para ir juntos en Coahuila y el Estado de México, y triunfar en los comicios del próximo año.

¿Qué resolverá Movimiento Ciudadano, que decidió no participar el domingo pasado? Ojalá la presión ciudadana los obligue a ser parte de una alianza electoral opositora.

En esa perspectiva, no puedo dejar de señalar que, a la construcción de una amplia alianza democrática y progresista, puede contribuir de manera importante, la unidad de las fuerzas de Centro-Izquierda para configurar una confluencia que daría una mayor densidad democrática y progresista a la otra gran alianza.

Estoy pensando en un acuerdo entre el PRD, MC y sectores de Morena, así como quizá algunas vertientes del PRI.

Un amplio frente político y ciudadano, de carácter progresista con compromisos sociales sería la garantía para derrotar al falso proyecto dictatorial de transformación obradorista.

Presidente nacional del PRD