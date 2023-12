Nada de profecías

Si revisamos las listas de profecías equivocadas de los últimos tres o cuatro años, nos ponemos a dudar seriamente de nuestra capacidad, incluso de la capacidad de los analistas profesionales para atinarle. Parece que no funcionan las “leyes” del desarrollo histórico, tampoco la gramática lógica o la física de los acontecimientos. Las profecías que se realizan lo hacen a tan largo plazo que de nada sirven, no nos permiten prepararnos ni para el bien anunciado, ni para el mal señalado. Por ejemplo, hace mucho tiempo que nos advertían que, tarde o temprano, iba a surgir una gran pandemia. Muy bien, pero nadie dijo: “prepárense, en diciembre de 2019 viene la gran pandemia” que pasó a la historia como Covid 19. Veinte años antes de que se disolviera como una pompa de jabón la Unión Soviética, la princesa franco-georgiana Hélène Carrère d’Encausse anunció la inevitable caída de la URSS. Perfecto, pero no puso fecha y se equivocó al predecir que sería causada por la rebelión de las naciones musulmanas de Asia central: la rebelión, pacífica, por cierto, ocurrió del otro lado, en las tres pequeñas naciones bálticas. Jean-Baptiste Duroselle había certificado, como historiador que “Todo Imperio Perecerá”, primero el soviético y después la “república imperial” estadounidense. Prudente, no puso fecha.

No vimos llegar las tres guerras en curso: la de Azerbaiyán contra Armenia, en dos tiempos, 2020 y 2023, la “Operación Militar Especial” de Vladímir Putin contra Ucrania que cumplirá dos años en febrero, y la desatada el 7 de octubre 2023 por Hamas, espantosamente prolongada por Israel después. De manera más positiva, no se anunció la verdadera revolución agrícola rusa: la URSS compraba granos con el dinero de su tesoro petrolero y, desde 2020, Rusia es el primer exportador mundial de trigo, una revolución que se hizo en diez años al duplicar el rendimiento por hectárea.

¿Entonces? Con tales antecedentes ¿quién se atreve a pronosticar lo que viene en el corto plazo de los próximos doce meses? De manera optimista ¿la paz en el Cáucaso, en Ucrania y Rusia, en el Medio Oriente? De manera pesimista (realista) ¿la expansión de los tres incendios al grado de abrasar toda la región, con la entrada de los conflictos de Irán, Turquía, EU y sus aliados europeos? ¿Hacia la tercera guerra mundial? ¿Una ofensiva militar de la China continental contra la China de Taiwan, de consecuencias imprevisibles pero tremendas? Hay que fijarse en el resultado de las elecciones presidenciales y legislativas del 13 de enero en la antigua Formosa. ¿Lanzamiento(s) de misiles intercontinentales por Corea del Norte hacia EU y de misiles balísticos contra Japón y la hermana Corea del Sur?

Para nuestro México, más que prever, temen inestabilidad electoral, o sea posibles conflictos por los resultados de las elecciones en los tres niveles, en una coyuntura económica posiblemente buena, pero afectada por las altas tasas de interés y los aumentos salariales, y, más bien por los problemas geopolíticos internacionales mencionados en el párrafo anterior. Y más de lo mismo: inseguridad, violencia, sequía, migraciones que atraviesan México y mexicanos que migran hacia EU.

Prefiero refugiarme detrás de lo dicho por Albert Einstein: “La teoría ofrece bastante información, pero no nos acerca mucho al secreto del Viejo. En todo caso estoy convencido que Él no juega a los dados” (1926) y “Todo está determinado, el principio y el final, por fuerzas sobre las que no tenemos ningún control. Todos bailamos al son de una tonada misteriosa que toca un músico invisible en la lejanía”. En 1954 escribió a un colega: “Si Dios creó el mundo, sin duda su principal interés fue dificultarnos su entendimiento”. (citas de Einstein en Jim Baggott, “¿Qué quiso decir Einstein con “Dios no juega a los dados?”, Revista de la Universidad de México, diciembre 2023-enero 2024). O, en palabras de Ortega y Gasset, en el confuso año de 1929: “No sabemos lo que nos pasa. Y es precisamente lo que nos pasa”.