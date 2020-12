Un adelanto de lo que será noticia en 2021

Algunos de los temas que darán de qué hablar en México el próximo año:

1.- La 4T, preocupada por las elecciones de 2021:

la dirigencia de Morena y hasta el Presidente parecen dispuestos a hacer cualquier cosa por mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar la mayor parte de las 15 gubernaturas en juego. Han presionado al INE para no emitir el acuerdo que toparía la sobrerrepresentación de las coaliciones y hasta apretado al TEPJF para que el Ejecutivo continúe con las mañaneras y, desde éstas, a través de los medios públicos federales y las redes sociales, haga campaña electoral. Algo que no se le había permitido a ningún otro funcionario público, ya no se diga a algún Presidente, desde 2007.

Y tendrían que estar preocupados, pues las encuestas de las elecciones de este 2020 en Coahuila e Hidalgo, en las que ganó el PRI, daban para Morena un resultado inferior de 10 puntos al que obtuvo. Así, en la 4T saben que en las encuestas hay una sobrerrepresentación a su favor.

A eso hay que agregar la creación de la inesperada coalición del PRI, PAN y PRD, que es mucho más competitiva que si fueran solos y puede ganar una cantidad de distritos que la acercaría a la mayoría en la Cámara Baja.

Finalmente, con el Covid fuera de control, una economía que sigue haciendo agua, el desempleo y la inseguridad como nunca de mal es probable un voto de castigo a Morena. Por eso quieren que, a toda costa, el Presidente haga campaña, aunque sea violando la absurda ley electoral que tenemos. Mejor la hubieran cambiado con oportunidad.

2.- La continua ineptitud del sector Salud:

entre tanta crisis se nos olvida que el sector Salud federal ha dado tumbos desde que arrancó el sexenio: la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI con más dudas que logros, la falta de medicamentos para niños con cáncer, la falta de vacunas que antes se conseguían con facilidad –influenza, polio, sarampión- y, desde luego, la escandalosa mortalidad por el Covid en México. Ya van más de 118 mil muertos, cuando el gobierno federal pronosticó apenas 7 mil, no en vano fue la evaluación de 53 países que hizo Bloomberg, donde quedó en último lugar. Con puro fracaso en el sector Salud, lo más factible es que la vacunación por Covid, dada su complejidad y cantidades necesarias, también lo sea.

La nota es que la filtración de documentos que hicieron ayer a la reportera Natalie Kitroeff, del NYT, revela una fractura al interior de la 4T con la Secretaría de Salud federal. Me parece que la cantidad de muertos y la crisis que generará la vacuna hará insostenible al hoy subsecretario López-Gatell. Cada día que el Presidente lo mantenga en el cargo, los negativos para él y su proyecto electoral serán mayores.

3.- El Congreso y sus ocurrencias:

dado que es la primera vez que los diputados federales se podrán reelegir, muchos dejarán sus cargos en abril para irse de campaña. Eso significa que, desde que inicien sesiones en febrero, van a querer sacar pendientes y asegurar una serie de normas que den a Morena una base legal por si acaso pierde su mayoría. Vendrán: el registro de celulares para que nuestros datos queden expuestos; cambios a leyes de derechos de autor para cobrarnos por usar aparatos inteligentes, desde celulares hasta impresoras; impuesto a las herencias, lo que significará pagar por lo que ya se pagó; topar comisiones bancarias y lo que se acumule.

El año entrante estará lleno de retos y en lugar de afrontarlos de manera unida, lo haremos más polarizados que nunca. Y para que todos veamos esa polarización, desde este miércoles y hasta el 6 de junio se van a transmitir 53.3 millones de spots en una lucha electoral que será deplorable.

