¿TikTok, el nuevo instrumento de guerra de China contra EU?

En México existen más de 57.5 millones de cuentas de TikTok y, desde su surgimiento en 2016, suma suscriptores que la han colocado como una de las favoritas del público digital, principalmente el joven, a tal grado que recientemente llevó a cabo, con gran éxito, los primeros Premios TikTok en el canal Telehit de TV de paga. Y es que, en efecto, los contenidos de la aplicación son tan atractivos que hasta son exitosos para la TV.

La vertiginosa penetración de la aplicación china en el país también ha llegado a la clase política, que la usa para llegar a jóvenes y ganar adeptos. Los políticos mexicanos que más éxito tienen en ella son Marcelo Ebrard, con 900 mil seguidores; Claudia Sheinbaum, con 826 mil, y Arturo Záldivar, con 460 mil.

Pero hay muchas dudas sobre qué hay detrás de la aplicación. Estas surgen primero desde China, y es que en este país todos los integrantes de las fuerzas armadas del ejército popular tienen prohibido descargar la app en sus celulares. La pena es severa para quien lo haga. De igual forma, en el país asiático sólo se puede acceder a TikTok (ahí se le denomina Douyin) entre las 6:00 AM y las 10:00 PM y, si tienes menos de 14 años, sólo puedes usarla hasta 40 minutos. Encima de estas restricciones, en China TikTok funciona con algoritmos distintos al resto del mundo, por lo que sus contenidos son mucho más cuidadosos y no se empujan videos frívolos, polémicos y/o con contenido político. En el resto del mundo, la app funciona de manera distinta. En Estados Unidos la utilizan 113 millones de personas y es el país con más usuarios. La cantidad de información polémica, dudosa, adversarial y conflictiva que en la app se difunde no tiene nada que ver con el TikTok de China. ¿Por qué?

Cada vez hay un mayor número de funcionarios de seguridad de EU que piensa que TikTok es un arma de desinformación y espionaje que China utiliza como parte de un amplio plan de ‘information warfare’ para polarizar y dividir a la población en el vecino país del norte. Por ello, hay debates en el Congreso de EU sobre si se debe prohibir la app y también se ha sugerido que Apple y Google dejen de ofrecerla en sus tiendas digitales. En estos debates, la empresa china gasta una millonada en cabildeo.

A quienes ya les prohibieron descargar TikTok en sus móviles es a todos los funcionarios del gobierno de EU, apenas en diciembre pasado. Lo mismo se ordenó, la semana pasada, a todos los funcionarios de la Unión Europea. El gobierno de Canadá prohibió, a partir de ayer que en cualquier dispositivo oficial se descargue la app. Así que, parece que hay un miedo fundado sobre las capacidades de espionaje de esta plataforma. También hay prohibiciones en países como India y Australia.

La idea, cada vez más generalizada, es que, dado que China aún no tiene capacidad para enfrentar bélicamente a EU, está ejecutando una cuidadosa campaña de espionaje, a la par de la diseminación de información falsa y polarizante que divida a los estadounidenses. Es algo prácticamente sacado del manual del general y filósofo chino Sun Tzu: “Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla”. Así, mucho antes de que se dispare la primera bala, la guerra ya habrá comenzado.

Todo esto es un tema que se presta a debatir, pero es difícil de entender que TikTok opera de cierta forma en China y de manera distinta en el resto del mundo. Pareciera incluso que China está regresando la estrategia con la cual las potencias de Occidente la conquistaron a partir de 1820 en la Guerra del Opio. En ese conflicto, antes de pelear la guerra, Gran Bretaña, Francia y EU hicieron adicta al opio a su población. Ahora China parece estar regresando la estrategia al hacer adicto a occidente a una app igual de peligrosa que la droga. Las guerras, pues, se planean igual, pero ahora con instrumentos distintos. La guerra ya empezó y, claramente, la UE, Canadá y EU se han dado cuenta y empiezan a reaccionar. Falta saber quién ganará.