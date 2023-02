La visita de Biden a Ucrania rompe récord en medios y apunta a un futuro incierto

La sorpresiva visita de ayer del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania, ha generado una enorme cobertura mediática y una gigantesca conversación en redes sociales. Esto, en vísperas de que se cumpla este 24 de febrero un año de la invasión rusa a territorio ucraniano o, como le llaman los rusos, “el inicio de su operación especial”.

Así, en menos de 24 horas se han generado más de 81 mil notas indexadas en Google sobre el encuentro entre los presidentes de EU y Ucrania, en medios de talla internacional como The New York Times, The Guardian, Bloomberg, Reuters, Newsweek, Financial Times, Deutsche Welle, Al Jazeera, BBC, CNN, El País, The Wall Street Journal y AP, algunos de los que mayor cobertura y seguidores han dado al tema. Por cierto, los dos últimos mencionados son los únicos que, luego de un juramento y de entregar sus celulares, pudieron acreditar a reporteros en el viaje secreto de Biden, vía avión militar de carga y luego tren a Kiev, la capital de Ucrania. Tan sólo en México se contabilizaron, en las primeras 12 horas de cobertura, 472 notas en portales y medios electrónicos.

En lo que respecta a las redes sociales, la conversación digital sobre la visita, —medida a través de la herramienta Xpectus— ha alcanzado a más de 200 millones de personas. La actitud de la visita es favorable en EU, pero en el resto del mundo es posible medir una actitud polarizada hacia el presidente de Estados Unidos: 54% positiva y 46% negativa. Dentro de los ejes positivos se agradece a Biden la visita y que ésta sea muestra de su apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia. Los negativos, por su parte, se refieren a críticas al presidente de EU por preferir visitar el país europeo antes que el estado de Ohio, que se encuentra inmerso en una tragedia ambiental luego del descarrilamiento de un tren, o a tropas estadounidenses asentadas en otras regiones del mundo. Mucha de esta narrativa negativa está siendo impulsada principalmente por usuarios influyentes como Donald Trump Jr. y Ted Cruz, y luego es siendo diseminada por granjas de bots.

Como dato curioso, cabe señalar que es prácticamente inexistente la conversación digital sobre la visita en idioma ruso, al registrar únicamente 646 menciones o mensajes, lo que tiene su explicación por los controles que el gobierno ruso ha puesto a la prensa en su país. A diferencia de ello, en inglés se ubican 856 mil menciones y 23 mil en ucraniano.

Así, por el tamaño de la cobertura y el interés de la gente a través de las redes sociales, estamos ante uno de los eventos más importantes en los últimos años. Uno que, por todo lo que involucra, no se había visto desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Habrá que ver qué sucede y, sobre todo, qué mensajes y qué acciones toman Rusia y China en este complicado juego geopolítico donde ya se disputa mucho más que la integridad territorial de Ucrania. Se definirá cuáles serás las superpotencias –y sus aliados- en los años venideros.

REGRESAN AUDIENCIAS DE ÉPOCA COVID A LA TV. Se acaba de cumplir un año de la fusión de Televisa con Univision, por lo que esta semana darán sus resultados financieros. Destacan las audiencias que su programación genera a diario a nivel nacional. Como muestra está la programación del viernes pasado: el programa La rosa de Guadalupe (19:30 horas) juntó, en promedio, a 11 millones de personas; la telenovela Mi camino es amarte (20:30 horas) a 12.1 millones, y el final de Cabo (21:30 horas) a 12.2 millones.

Estos números son impresionantes para cualquier televisora en el mundo y no se veía algo así en México desde el inicio de la pandemia, cuando la gente estaba encerrada y no tenía muchas otras opciones de entretenimiento. Por ello, las audiencias alcanzadas la semana pasada son relevantes, al lograrse en condiciones de normalidad post-Covid. Así, lo que se conoce como el horario triple AAA está consolidado y el tamaño de estas audiencias refleja que muchos están dejando la TV de paga y la TV por internet (OTTs) para ver la programación abierta, algo a la inversa de lo que ha pasado en el resto del mundo. Interesante.



Twitter: @JTejado