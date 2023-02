La NFL quiere un equipo en México; hay interés, falta el dinero

El partido del Super Bowl de este domingo fue un éxito en lo deportivo y comercial. En México fue ampliamente visto, logrando una audiencia de 23.8 millones de personas (13 millones a través de Canal 5/TUDN y 10.8 millones en Canal 7). Los espectadores tuvieron un comportamiento constante desde el inicio de las transmisiones, a las 17:30 horas, hasta su conclusión, lo que deja ver que en el país existe un enorme interés por el futbol americano, razón por la cual la NFL explora la posibilidad de mover a alguno de sus equipos a México, ante la cantidad creciente de sus seguidores.

Sin embargo, el futbol soccer sigue siendo el deporte más popular en México, y prueba de ello es que la final del pasado Mundial, entre las selecciones de Argentina y Francia, a pesar de que se llevó a cabo en un horario matutino (no de prime-time), juntó a 32.6 millones de personas en las televisiones de México. También este fin de semana, un partido de inicio del torneo de la Liga MX, América contra Necaxa, por Canal 5/TUDN, tuvo una gran audiencia, al topar 8.6 millones de personas.

En Estados Unidos, Fox, cadena que tuvo los derechos de transmisión del Super Bowl, no ha emitido sus ratings. Se espera que lo haga en las próximas horas, pero en sus estimaciones, la televisora preveía una audiencia rondando 115 millones de personas, lo que significaría que un tercio de la población estadounidense sintonizó este partido.

El futbol americano también es mucho más atractivo para los anunciantes que el soccer, dado que hay la posibilidad, a lo largo de cuatro horas de partido, de ir intercalando spots, lo que no sucede en el futbol soccer, que sólo tiene el medio tiempo para comerciales publicitarios.

En el caso de este Super Bowl, cada 30 segundos de publicidad se vendió en aproximadamente 133 millones de pesos, y a esto hay que agregarle el negocio de las apuestas. El partido se jugó en Arizona, estado que las permite en todo momento y, de acuerdo con la American Gaming Association, uno de cada cinco adultos en Estados Unidos apostó durante el mismo, lo que representaría más de 50 millones de personas.

Se calcula que el monto, que incluyó apuestas de todo tipo (quién anotaba primero, quién fue el jugador más importante, si se jugaría un tiempo extra e incluso hasta el color de la vestimenta de la cantante Rihanna), generó ventas por 304 mil millones de pesos. Así, este evento, nada más en Estados Unidos, alcanzó un éxito económico relevante.

Cabe señalar que este Super Bowl fue uno de los más comentados en redes sociales, con estimaciones de 600 millones de interacciones, además de que 30% de la audiencia lo vio a través de dispositivos móviles.

Finalmente, en lo que respecta al show de medio tiempo, la audiencia se mantuvo muy interesada y la cantante Rihanna dio una presentación espectacular, que mandó varias señales de empoderamiento de la mujer al estar visiblemente embarazada, bailar en plataformas elevadas y lograr un show que dejó perplejos a millones en el mundo.

Lo que la NFL busca es seguir creciendo, por lo que busca tener presencia en nuevos territorios mediante la transferencia de equipos. Por su gran afición, la NFL ha seleccionado para tener juegos profesionales y, eventualmente, para licenciar equipos, al Reino Unido y a México.

En el Reino Unido este año habrá varios partidos de la NFL; en México no, por la remodelación en curso que se realiza en el Estadio Azteca de cara al Mundial de 2026. Pero no tengan dudas de que la NFL tiene un enorme interés por mantener y acrecentar su presencia en nuestro país y colocar aquí a alguna de sus franquicias. Ya veremos qué estrategia sigue para para lograrlo, pues la inversión no es menor. La franquicia más económica es la de los Bengalíes de Cincinnati, que cuesta 53 mil 200 millones de pesos. Esto es 33 veces más caro que la franquicia más elevada de la Liga MX, el América. Así que, para que la NFL venga a México, varios van a tener que hacer una “vaquita”, aunque interés y audiencia sí hay.



Twitter: @JTejado