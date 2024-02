La marcha, los medios y nuestro ‘Aló Presidente’

Gran convocatoria tuvo la llamada ‘Marcha por la Democracia’ en la CDMX y otras 20 ciudades del país. Los números de los movilizados son de cientos de miles. Pero, sobre la marcha es interesante lo que está sucediendo en los medios de comunicación y en redes sociales, empezando por el presidente López Obrador, quien considera que todos los que fueron son “manipulados” por la radio, la televisión y las redes sociales (aparentemente, ya dejaron de ser las “benditas redes sociales).

De hecho, en su mañanera de ayer, el Presidente, visiblemente molesto por la marcha y los marchantes, en cuatro ocasiones aludió a ellos con comentarios negativos: “corruptos”, “beneficiados de la corrupción”, “disfrazados de demócratas”, “oligarquía corrupta”, (muchos de los que marcharon son) “protectores de García Luna”, “operadores de fraudes”, etcétera.

Pero, ¿cuál fue su impacto y tratamiento en los medios de comunicación? Para empezar, durante su desarrollo, la marcha sólo fue cubierta por ForoTV/N+ (Televisa) y Milenio. Ya cuando estaba acabando, a las 12 horas, ADN40 (TV Azteca) hizo un enlace. Ningún medio público federal —canales 11, 14 o 22— hicieron enlaces a la marcha. De hecho, cuando en la noche del domingo un primer medio público hizo su primera mención, en Canal 22, en el programa ‘Chamuco TV’, fue una sátira en la que aparecieron cartones con la leyenda “favor de no marchar” y se decía que los que fueron a ella eran “productores de pobres”.

En la mañana del lunes Canal 11 se sumó a desacreditar la marcha y a sus asistentes, a la par de que, prácticamente, dejó ver que el Presidente es el “garante” de que esas marchas se puedan realizar. Así, los medios públicos no sólo están fuera de los eventos mediáticos nacionales relevantes, sino que hacen un permanente golpeteo a quienes no ven el mundo como ellos.

Los medios públicos-gubernamentales se han vuelto, pues, como fue el programa de la TV estatal venezolana ‘Aló Presidente’ de Hugo Chávez. Justo por ello han dilapidado sus audiencias y credibilidad. Y tan la mañanera y la “cargada” de medios públicos ya no son suficientes para la operación propagandística oficial, que esta semana se hará la primera entrevista al Presidente, en cinco años, y no escogió a ninguno de sus medios públicos. Prefirió, en lugar de ellos, a una reportera rusa, Inna Afinogenova, y al medio español Canal Red. De no creerse para un Presidente tan nacionalista.

Por lo que respecta a la prensa impresa, toda llevó la marcha de manera destacada en sus primeras planas. Incluso, La Jornada tuvo la sensibilidad periodística de poner una buena foto de la marcha en su primera plana, con lo que tomó distancia de la posición oficialista. Y es que un evento tan concurrido no podía ignorarse por ningún medio que aspire a ser leído y creíble.

La radio y TV comercial (privada), toda llevó el lunes temprano y al mediodía amplias notas de la marcha: Televisa/N+, TV Azteca, Milenio, Radio Fórmula, Imagen, Heraldo TV, W-FM, Acir, La Octava, NRM, MVS, etcétera.

Por lo que respecta a redes sociales, hasta las 13 horas de ayer la marcha generó un alcance de más de 13 millones de personas y 16 tendencias en X, con un 71% de sentimiento negativo al Presidente (y favorable a la marcha). Así que esta debe de ser otra razón por la que a AMLO ya no le entusiasman las redes sociales.

La cobertura que los medios públicos han dado a las precampañas electorales, según el monitoreo del INE, ya tiene un sesgo importante a favor del oficialismo. Pero lo que pasó ayer, en los medios gubernamentales, confirma que el gobierno utilizará los instrumentos a su disposición de manera partidista rumbo al 2 de junio y que, como nunca, el arbitraje electoral será complejo. Es una lástima para los contendientes de Morena que estarán en la boleta pues, de ganar, les perseguirá el argumento del “fraude”. Así las cosas, y en materia de medios de comunicación, hay que decirlo: el gobierno federal sí está ya al nivel de lo que acontece en la hermana República Bolivariana de Venezuela e, irónicamente, sin tener necesidad de hacerlo.