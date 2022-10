El Presidente y su equipo se endurecen… ¿Qué sigue?

Hay señales que apuntan a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se está endureciendo en su retórica, en su falta de tolerancia a quienes no piensan como él y en las directrices que da a colaboradores. Si bien es algo que ha pasado con casi todos los presidentes, no se había visto con tanta antelación, a dos años del cambio de gobierno, ni tampoco con índices tan elevados de popularidad como los que tiene. Máxime que no hay oposición que le represente un reto serio.

Ejemplos de lo anterior: 1) promovió que su subsecretario de Derechos Humanos en la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, armara el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre los hechos de Ayotzinapa con información mediáticamente explosiva (me refiero a los supuestos Whats- Apps entre militares con el crimen organizado), pero con poco o nada de sustento técnico. Esta información, de hecho, no se ha judicializado, sólo sirvió para lo mediático y cada vez hay más voces que señalan que éstos fueron inventados y, por ello, no se han presentado los celulares ni se ha judicializado el tema en tribunales.

2) Decidió que la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, estaba siendo “débil” con Estados Unidos en la negociación respecto a disputas en el contexto del T-MEC, y la cambió por otra funcionaria que le ha probado ser fiel y de línea dura en temas fiscales, Raquel Buenrostro, aunque no tiene mayor experiencia internacional. Como parte de los enroques en esa misma dependencia, hizo subsecretario de Comercio Exterior a Alejandro Encinas Nájera, hijo del subsecretario Encinas de Segob, lo que pareció un premio al padre, al tener su hijo experiencia nula en comercio exterior.

También 3), AMLO hizo a un lado a dependencias de su propio gobierno —Cofepris y Senasica—, acusándolas de “corruptas”, en la inspección sanitaria de productos agroindustriales importados, con lo que, de manera sorprendente, en lugar de mejorar su funcionamiento, señaló que ya no harían inspecciones y que se podría importar cualquier tipo de alimento sin medidas fitosanitarias, algo que sólo ocurre en países que pierden el control de sus fronteras. De seguir adelante, el Presidente habrá anulado a la dependencia de su gobierno que se autodefine como responsable de “proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia”.

Otros ejemplos de ayer: 4) el gobierno justificó que el secretario de la Defensa Nacional no compareciera ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, al señalar que ésta “no es el organismo ante el cual tiene que rendir cuentas”, lo que más bien denota que el Presidente no autorizó la comparecencia de su funcionario ante el Congreso para explicar el hackeo a sus servidores; y, 5) el Presidente tachó, en la mañanera, a toda la prensa, pero particularmente a Proceso, EL UNIVERSAL, Reforma y a los conductores de radio y TV, de “guerras sucias”, y les obsequió un poema de Rubén Darío titulado ‘La Calumnia’ para evadir cuestionamientos.

Las señales de endurecimiento de uno de los políticos más astutos en décadas en México dejan ver que algo le preocupa y se está adelantando a lo que viene. Quizá sea que ve incontrolable la inflación y que ésta afectará a su base electoral. Quizá está preocupado, pues sabe que en cuanto pasen las elecciones en EU, se podría formalizar el panel de arbitraje en el T-MEC y que seamos condenados a cuotas compensatorias por miles de millones de pesos. O, quizá vea que le quedan muchos pendientes por cumplir y que el tiempo corre inexorablemente.

Viene un periodo de incertidumbre en cuanto a las decisiones que conciernen al gobierno federal. El Presidente estará endureciendo todas sus posiciones y parece que los blancos de sus ataques serán, en primera instancia, la iniciativa privada: medios de comunicación y empresas. A Walmart, Chedraui y Soriana ayer les mandó sendos recados, al no contener, ellos, los precios en los supermercados. Esta película ya la hemos visto antes y el final no termina bien para nadie. Ojalá haya diálogo y no cerrazón de todos.



