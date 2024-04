Desperdiciados, 62 millones de spots y La Hora Nacional

La Hora Nacional inició en 1937, cuando el presidente era Lázaro Cárdenas, pero su uso como instrumento comunicacional ha decaído durante los últimos 30 años, a pesar de ser el único programa disponible en la radio, los domingos, a partir de las 10 pm.

Su producción es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) y en los últimos meses ésta ha subcontratado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para producirla. Recientemente, La Hora Nacional ha estado en la polémica pues la autoridad electoral, el INE, dictó medidas cautelares al ser utilizada en beneficio de la campaña electoral de Morena, “lo que pudiera afectar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral”, resolución que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló en la sentencia SUP-REP-195/2024.

Cuando se enteró de la polémica en torno a La Hora Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “pensaba ya ni existía”. Añadió que su contenido, de siempre, ha sido como “un tafil”. Así que el “esfuerzo” que hace la Segob (y el IPN) pasa desapercibido por su jefe, el Presidente de la República y máximo comunicador de la 4T.

¿Cómo puede ser que una hora de programación, cada domingo, en más de 2 mil estaciones de radio, pase desapercibida por todos? La única explicación es que sus contenidos son malísimos y que la audiencia apaga el radio.

Lo mismo está pasando con los spots electorales a los que tienen acceso los partidos políticos y las autoridades electorales. Para este proceso electoral federal están recibiendo 62.7 millones de spots (de los cuales ya se han transmitido más de 40 millones). ¿Usted recuerda algún buen spot de algún partido político? Yo, ninguno, todos son irrelevantes.

La realidad es que tienen tantos años usando miles de estaciones para La Hora Nacional, de manera gratuita, que no valoran los medios a su disposición. De igual manera, partidos y autoridades obtienen, desde 2007, millones de spots de manera gratuita, que tampoco los aprecian de manera correcta. Además, La Hora Nacional y la “chafa” espotización muestran el desprecio que el gobierno, partidos y autoridades electorales tienen por la audiencia: más de 120 millones de mexicanos.

En cualquier otro lugar del mundo, donde los spots cuestan, las campañas electorales los utilizan con mucho más cuidado y estrategia. Basta con ver el uso que hizo de ellos Javier Milei en Argentina; Nayib Bukele, en El Salvador, y hoy en día, Joe Biden y Donald Trump, en Estados Unidos. En México sencillamente se despilfarran todos los spots.

La buena noticia es que en el escrito PEF/511/2024 del 7 de febrero pasado, la Segob le señaló al INE que “el programa La Hora Nacional no forma parte de los Tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión, por lo que su transmisión no es de carácter obligatorio para los concesionarios de dichos medios…”. Nunca la Segob se había desvinculado así de La Hora Nacional. Quizá lo envió así por miedo a los efectos del proceso sancionador en curso del INE, pero ahora ya cada estación de radio sabe que transmitir La Hora Nacional es algo optativo. Eso sí, de transmitirla y los productores cometen cualquier ilícito, la sanción será directa para los concesionarios, al ser ellos los responsables finales del contenido, y al no haber mandato oficial.

Es sencillamente una pena que un espacio como La Hora Nacional, ideado para unificar al país en torno a la cultura, haya sido usado para polarizar con temas electorales. Ojalá los responsables sean sancionados.

También, ojalá que sea el inicio de un cambio en el modelo de comunicación política en el país, pues el vigente ha quedado rebasado y no sólo no ayuda a nadie, sino que estorba a todos, empezando por el Presidente de la República, quien se queja permanentemente de que es “censurado” por el INE, cuando en realidad se trata de las absurdas normas que tenemos y del mal uso y abuso que la clase política hace de cuanta herramienta “gratuita” se pone a su disposición.