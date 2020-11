¿Cómo fue la cobertura de medios para la elección en EU?

Las elecciones de hoy en Estados Unidos tuvieron, en su mayoría, medios mucho más responsables que en 2016. La cobertura tanto en medios tradicionales —impresos, radio y TV—, como en redes sociales —Facebook, Twitter y Google— fue mucho más equilibrada que en las pasadas elecciones.

Desde que oficializaron sus candidaturas, tras las respectivas convenciones, la campaña de Joe Biden tuvo, en todos los medios, 1.8 millones de notas periodísticas, mientras que la de Donald Trump generó 2 millones. La mayoría de estas notas (77%) fueron de corte neutral. Todo ello arroja la herramienta de monitoreo LexisNexis.

MSNBC y CNN son de los medios que han arrojado más notas negativas respecto al presidente y candidato Trump, mientras que su rival Fox News ha sido mucho más moderada que hace cuatro años y la mayoría de sus notas han sido informativas. Pero si bien Fox se ha moderado, al parecer el activismo político de CNN le podría costar su trabajo a su actual presidente mundial, Jeff Zucker, así que los medios están haciendo en su mayoría un esfuerzo para buscar el centro.

Esto incluye a Twitter y Facebook que han tomado medidas para evitar que circulen en sus redes sociales historias falsas o llamados a la violencia. Para esto, Facebook ha hecho alianza con la prestigiada Associated Press. Esta red social también ha suspendido la contratación de propaganda política desde hace una semana y, a partir de mañana y durante una semana, ha vedado la publicación de cualquier contenido de índole político en su red. De hecho, Facebook ha sido tan estricta que mucha de la manipulación mediática ha migrado a otras plataformas como WhatsApp y Telegram.

En cuanto a apoyos de medios, que están permitidos en EU, Biden ha logrado el de 113 de éstos, entre ellos USA Today, The New York Times y The Washington Post. Por su parte, Trump apenas acumula 10, entre ellos el New York Post y el Boston Herald. Sin embargo, el prestigiado Wall Street Journal, aunque nunca ha apoyado a un candidato, esta vez sí publicó un editorial sobre los riesgos para la economía de EU en caso de que gane Biden.

Otro dato relevante es que, a falta de eventos políticos por la pandemia, las campañas contrataron como nunca antes publicidad en medios electrónicos: más de 1.5 mil millones de dólares, tres veces más que hace cuatro años. La mayor parte de este gasto, casi mil millones, fue de la campaña de Biden.

Los medios llegan hoy a una elección con incertidumbre y una enorme expectativa de satisfacer a sus audiencias a nivel global. Los resultados de la elección necesariamente harán que en los medios de EU exista una realineación y, desde luego, veremos si un nuevo Congreso pasa nuevas normas para medios y redes sociales. Sobre todo, el tema de una nueva regulación para las redes sociales es algo que se ha venido calentando, pero habrá que esperar definiciones de la nueva legislatura. Por lo pronto, a diferencia de hace cuatro años, los medios no han sido parte del debate electoral.

Cambiando de tema… La Profeco ha abierto una segunda demanda colectiva a la telefónica AT&T por abusar de sus clientes. La primera fue por un plan de cambio tarifario masivo sin autorización, y ahora se ha hecho público que han realizado, además, cobros indebidos por 206 millones de pesos. La relación de la telefónica con la Profeco es muy mala y su atención a clientes parece peor. A este ritmo, es probable que las multas hagan que la telefónica siga en números rojos, pero son inadmisibles los abusos a los consumidores.

