¿Te has alejado o sigues cerca de la Iglesia?

Uno de los conceptos en los que más insiste el Papa Francisco es la sinodalidad, que significa simple y sencillamente “caminar juntos”. En palabras del mismo Papa, se trata de un concepto fácil de expresar, pero no tan fácil de poner en práctica.

Para caminar juntos —en sinodalidad— es necesaria una escucha recíproca. Lograr esto parece complicado si consideramos que la Iglesia no es un sistema democrático, sino una comunidad participativa con una jerarquía muy marcada.

Recientemente, el Papa Francisco convocó a la Iglesia universal a un proceso sinodal, que concluirá el próximo año con el Sínodo de los Obispos sobre este tema.

¿Qué quiere decir esto? Que el Papa propone un proceso de diálogo, primero a nivel local, para posteriormente escuchar las necesidades y opiniones de los obispos de todo el mundo. De esta forma, se podrá llegar a consensos y decisiones que guiarán el actuar de la Iglesia durante los próximos años y se establece un proceso de escucha y diálogo abierto y permanente.

Para atender a ese llamado, la Arquidiócesis Primada de México se encuentra en el proceso de recabar y analizar las respuestas de miles de personas a través de un sondeo, en el que se pregunta si participan en la Iglesia y, si no lo hacen, qué es lo que hace que no se acerquen. También espera que las personas comenten qué es lo que tendría que hacer la Iglesia para ser inclusiva, además de no olvidar o ignorar a nadie.

Este sondeo busca entender quiénes son los que participan activamente en la Iglesia, pero también qué es lo que aleja a las personas de la religión.

El censo poblacional de 2020 reveló que el catolicismo en México disminuyó del 82.7% al 77.7% en solo 10 años. En cambio, aumentó el número de personas que profesan otra religión o que simplemente no practican ninguna. Por eso, entender qué es lo que piensan y escuchar qué es lo que sienten los fieles es clave para que la Iglesia tome acciones que den respuesta a sus necesidades.

La religión católica pierde fieles porque los creyentes no terminamos de dar respuestas satisfactorias a los problemas actuales, ni transmitimos testimonio de la alegría y plenitud que nos da la fe. Esto, aunado a aquellos personajes que causan escándalo porque sus acciones son lo opuesto a lo que profesa la Iglesia, genera el rechazo de un gran número de personas, especialmente de las nuevas generaciones, que tienen más y mayores exigencias hacia las instituciones.

A pocos días de que se diera a conocer el sondeo promovido por la Arquidiócesis de México se han recopilado más de 2,000 respuestas, de las cuales más del 60% son personas que participan activamente en las actividades parroquiales de su comunidad.

Para participar en el sondeo, que estará abierto lo que resta de mayo y el mes de junio, hay que acceder al siguiente link: https://forms.gle/q7c5UFrGdYrh2xKs8

La sinodalidad nos enseña que en la escucha recíproca todos tenemos algo qué aprender. Y en una época en la que la Iglesia corre el riesgo de perder más fieles es fundamental comprender al otro para recorrer juntos el camino que nos lleve hacia el bien común.





Director de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México

Contacto: @jlabastida