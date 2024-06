¿Por qué las personas ya no quieren leer noticias?

Es una realidad: la sociedad en general, y particularmente los jóvenes, se están alejando de las noticias, y de los medios convencionales para enterarse de ellas.

Cuatro de cada 10 personas evita activamente las noticias, de acuerdo con una investigación del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo. El reporte, realizado con el objetivo de comprender cómo se consumen las noticias, mide la opinión de las personas en una serie de países que, en suma, alcanzan la mitad del mundo, y entre los que se encuentra gran parte de Europa y América.

El reporte titulado Informe de Noticias Digitales 2024 es duro, crítico y revela datos que, incluso señala, no le gustarán a varios editores y directores de medios de comunicación, como la existencia de un crecimiento acelerado de Tiktok y YouTube como canales para informarse, y en los que las audiencias confían cada vez más.

De entrada, señala que hay diversas razones por las que la sociedad se ha alejado de los medios, una de ellas, porque las audiencias los consideran repetitivos y aburridos, además de que las noticias negativas les generan ansiedad e impotencia. Parece que la forma en que los medios han desplegado la información en los últimos años ha causado fatiga y tuvo el efecto contrario que buscaban. Ahora las personas ya no quieren informarse.

El estudio también destaca que los jóvenes, la gente de bajos ingresos y aquellos con niveles más bajos de educación formal tienden a confiar menos en las noticias, en términos generales. Curiosamente, dice el reporte, son grupos que también reciben menos atención de los medios, y suelen pensar que la cobertura sobre ellos no es justa.

El informe, que fue realizado por YouGov para Reuters entre enero y febrero de 2024, afirma que “cuando la confianza en las noticias es baja, no suele deberse a que la gente no sabe qué busca, sino a que muchos sienten que no lo obtienen. Si están en lo cierto, el periodismo tiene un problema de producto. Si se equivocan, el periodismo tiene un problema de comunicación”.

Mención especial requiere el capítulo dedicado a México, que revela un grito contundente de la audiencia: la confianza en las noticias bajó del 49% en 2017 al 35% en 2024: ¡14 puntos porcentuales en siete años!

Varias dudas me surgen a partir de este análisis, y comparto dos: ¿los medios están escuchando a los ciudadanos?, ¿o están escuchando más las tendencias tecnológicas? Es claro que ha quedado atrás el modelo de jerarquizar información e incluso en ocasiones se ha hecho a un lado el significado de qué es noticia. Pareciera que hoy tiene la misma relevancia (y el título de "noticia") un chisme no confirmado, que la elección de un presidente o un hallazgo histórico.

Es común ver textos escritos que priorizan un lenguaje amigable para los robots de Google, técnicamente llamado SEO, sobre el valor informativo, textos con títulos engañosos, morbosos o que incluso buscan infundir temor en la audiencia.

El reporte de Reuters habla de una interesante herramienta diseñada por ellos, el Índice de Prioridad de las Necesidades del Usuario, que destaca aquello que, según la gente, los medios deben atender mejor.

En ese sentido, el reporte señala que es cierto que la gente busca contenidos que la mantengan informada sobre los acontecimientos actuales, pero tiene una fuerte necesidad de que las noticias le ayuden a obtener perspectiva.

“Proporcionar información para mantener al día a la gente es decisivo en términos de qué quiere y espera", dice el reporte, pero gran parte de la audiencia busca que los medios satisfagan una variedad de necesidades, y son pocos los que quieren "solo los hechos".

Hace unos años, tuve la oportunidad de estar frente al Papa Francisco y preguntarle: ¿qué necesitan los medios de comunicación de hoy?, a lo que me respondió: “escuchar; si no escuchan, si solo imponen su voz, entonces asustarán a la gente”. Quizá el Papa Francisco no es experto en periodismo, pero coincide bastante con la conclusión de un estudio científico que apunta a una sociedad que urge de ser escuchada en sus necesidades reales informativas.

Director de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México

