Un narco crematorio tolerado

“Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente…”

-León Gieco (1978)

Indescriptible, inenarrable, terrible, absolutamente inhumano pero cierto, crudo, real. Los hallazgos en el rancho “La Estanzuela”, municipio de Teuchitlán, a 60 kilómetros de Guadalajara, Jalisco (abandonado hace años), nos deja helados tan solo de imaginar lo mucho que ahí sucedió. Un auténtico campo de concentración de jóvenes entrenados para “resistir y matar”. Espacio de adiestramiento, secuestro, tortura, vejación, muerte, mutilación, cremación y entierro de quienes fueron reclutados, por la buena, por la mala o mediante engaños. Pertenencias de, al menos, 200 personas amontonadas esperando ser reconocidas por los padres o familiares de quienes tuvieron la desfortuna de ingresar a ese infierno. Era “el kinder”, según le llamaban quienes lo operaban. Primera etapa para ingresar al “Cártel Jalisco Nueva Generación”. La imagen de los 400 zapatos —como bien dice Héctor de Mauleón— no puede más que remontarnos a la memoria del campo de concentración de Auschwitz. Nos enteramos de la existencia de este averno, en el que también se encontraron altares para “La Santa Muerte”, gracias a la incansable labor del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”. Pero junto con el horror que provoca ver las imágenes y escuchar los testimonios de padres de jóvenes rescatados con vida, o de aquellos que la perdieron a manos de estos malditos, nos llena de rabia, impotencia e indignación constatar la negligencia criminal, la incompetencia e indolencia oficial, así como la nula empatía y falta de solidaridad y auténtica condolencia de las “autoridades”.

En efecto. Desde septiembre del año pasado estuvo por el lugar la Guardia Nacional y detuvieron a 10 personas. Dos fueron liberadas. Hasta ahí. A los reclamos del colectivo “Luz de esperanza”, expresados en octubre del mismo año; o de Jorge Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara, por la falta de compromiso con la sociedad del gobierno del Estado pero, sobre todo, de la Fiscalía encabezada por Joaquín Méndez, sólo alcanzaron a justificar su imperdonable negligencia alegando que el rancho “era muy grande”, como si no hubiera tecnología suficiente para explorar, vía satélite, el lugar completo y detectar focos rojos en el área (Google Earth). Pero, además de esta miserable complacencia tenemos una descarada e intolerable complicidad con el crimen organizado (Trump dixit), con un expresidente que apostaba por la estúpida política de “abrazos y no balazos” hacia los criminales. Ahí están los resultados. Lo que ahora procede es que todos los asuntos sobre desapariciones forzadas se concentren en órganos jurisdiccionales determinados, ya que se trata de violaciones graves de derechos humanos; que vengan los amparos por omisiones de la autoridad “competente”, y que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Insisto y termino: no perdamos la capacidad de asombro, dolor, e indignación ante estas atrocidades.

Abogado