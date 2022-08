Después de ver el cochinero que fue el proceso nacional para la selección de tres mil congresistas de Morena, al tiempo que se desarrolla el Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión para discutir una reforma constitucional en materia electoral, proveniente de las tripas presidenciales, no hay duda: el Instituto Nacional Electoral está a salvo de esta barbaridad. “Magínense” que los consejeros del “nuevo” árbitro sus magistrados del tribunal correspondiente fueran electos por el voto “libre, directo, secreto y universal”, conducido por Morena. Prefiero a Bartlett al frente del proceso que a los salvajes que emergerían de semejante mugrero. En pocas palabras: su reforma electoral está muerta y, su discurso, también. “Ya no es como antes”, espetan. En efecto, ya no es como antes. Es mucho peor. Morena es el reciclaje de la basura electoral. Ahora “magínense” que tras el récord de los últimos 20 años en materia inflacionaria y que la crisis reduce quincenas que cubren apenas 10 días de gasto (Inegi), cae el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, por segundo trimestre consecutivo; mientras Moody’s Analytics advierte recesión para México a mediados de 2023. Ah, y por si fuera poco, “magínense” hacerle al héroe nacional dizque rescatando una soberanía que no se ha perdido por una pésima interpretación del T-MEC y sus anexos. Le quiere hacer al Lázaro Cárdenas, pero termina cayendo en el ridículo. Su épica la quiere asociar con la independencia nacional para escupir un discurso ramplón que no rompe con el tratado, pero sí ahuyenta inversionistas. Le vale madres. Lo suyo es la demagogia y el adoctrinamiento. Las consecuencias económicas que las pague “el de atrás”. Más aún, hoy queda en evidencia que la ruta del Pacífico para el contrabando de drogas va de Colombia y Ecuador a Centroamérica y, de ahí por la ruta del Pacífico. Sí esa que ganó con facilidad y complicidad Morena en las elecciones estatales. “Amor con amor se paga” (con información de El Gran Diario de México). ¿Les parece poco? En los últimos 44 meses las Fuerzas Armadas tomaron el control de 26 instituciones civiles del país (Eje Central), en contravención del artículo 129 constitucional. Su poder económico y político ya es enorme y, quizá, irreversible. “Magínense” lo que eso representa. ¿Quién y cómo los baja del cuerno de la abundancia? Que quede claro: el problema no es sólo un incompetente e indolente presidente. Es la secta de fanáticos, ineptos y ciegos semovientes que lo siguen. Morena no es un partido político. Es la manada de un falso Mesías. Y claro que hay de otra. Manos a la obra.

Abogado