¿La “Constituqué”?

Partamos de la base de que el presidente López Obrador no ha leído o entendido nuestra Constitución. Y es que no se explica cómo, a diario, la pisotea. Aquí les dejo algunos ejemplos de mi afirmación. Militarización: Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar… Política Exterior: Artículo 89-X. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios… el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos… Empresarios: Artículo 25. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo… La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales… Litio: Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios…No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: … minerales radiactivos y generación de energía nuclear…(no incluye al litio). Loret: Artículo 6o. A.-II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Artículo 16. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales… en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Traidores a la patria: Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma… Ovidio Guzmán: Artículo 16. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Conforme al Artículo 87, el presidente protestó guardar y hacer guardar la Constitución... Sí. ¡Pero no en un cajón bajo llave!

Abogado