Per-versiones de Arnaldo Coen

“Es curioso”, escribió Arnaldo Coen en “El despojo de la cuboarmadura”, un texto publicado en julio de 1987 en La Plaza, una de las creaciones impresas de Martín Casillas, “cuando se abre una ventana en el día y cuando esa misma ventana se abre en la noche; si no se abre, en el día el vidrio es transparente, en la noche es un espejo; en el día la luz es exterior, en la noche es interior”.

El rastro de pintura de Arnaldo Coen no resulta evidente, no se ha creado de sucesiones que conducen a un origen, sino que se ha conformado de bifurcaciones varias, de ensayos e invenciones diversas que no se reducen a un estilo, aunque ha cultivado fielmente ciertas obsesiones. Podría creerse que se trata de pintores diferentes. Sin embargo, en todos ellos puede reconocerse al pintor Arnaldo Coen.

Sin prescindir de provocaciones lúdicas con Juan José Gurrola en Basilea, donde ingeniaron Rob-arte, del mural efímero con hojarasca, de bancas pictóricas, de una partitura musical con la complicidad de Mario Lavista: Cage, Arnaldo Coen no ha dejado de guiar sus intuiciones, sus ideas, sus obsesiones por la geometría.

Entre otras cosas, en su autobiografía, que muchos años después llamó “precoz”, Salvador Elizondo confesó que “la contemplación reiterada de ciertas telas: las Batallas de Paolo Ucello, La Calumnia, el Vapor en la Tormenta de Turner, hicieron nacer primero, y afianzaron después, mi determinación de no volver a tocar los pinceles”. No sin orgullo, Arnaldo Coen reconoce que recogió esos pinceles para recrear en un tríptico las Batallas de Ucello por medio de la indagación de su composición geométrica. Ya había descubierto y concebido formas que proceden de la perspectiva y la luz que convergen en el color y los juegos de geometría en constante movimiento han devenido en pintura al cubo.

“Es un arte reflexionado en cuanto sus componentes intelectuales y técnico”, sostiene Sigrun Paas, “es un arte espontáneo y centelleante e intrincado y complejo en cuanto a su chiste.

“Así lo veo, desde Hamburgo”.