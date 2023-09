Hace no mucho, aunque quizá algunos pretenden olvidarlo, en los días del encierro marcado por la incertidumbre, el desasosiego, la angustia, la desesperación, la muerte cotidiana de miles de personas por la pandemia en la tierra, no pocos recordaron uno de los pensamientos más recordados de Pascal: “La infelicidad del hombre se basa sólo en una cosa: que es incapaz de quedarse quieto en una habitación”.

En esos días aciagos, en los que no pocos pretendieron huir por medio de máquinas que se creen inteligentes, que han dominado tiendas, oficinas, aeropuertos, estaciones de tren y de camiones, bodegas, casas, intimidades, y a las que cada vez más se someten servilmente, con fascinación, renunciando a la voluntad y la existencia natural; quizá alguno recordó también que en el siglo XVII circuló en Francia la Pascaline, la Máquina Aritmética, “capaz de realizar las operaciones de sumar y restar, fue una de las primeras calculadoras que funcionó”, refiere Alicia Villar Ezcurra. “Los planos y algunas de las asombrosas máquinas aún se conservan”. Su creador había cumplido entonces 18 años y este año se celebra su cuarto centenario; era Blaise Pascal, que “garantizaba su uso, siempre que se lograra construir el instrumento tal como él lo había concebido”. Corroboraba minuciosamente el trabajo de ebanistas y relojeros que nunca habían obrado una invención similar, “llegó a diseñar más de cincuenta modelos, pues para lograr un movimiento sencillo era preciso construir un mecanismo extraordinariamente complejo”.

En 1644, Pascal le mostró un ejemplo de su invención a Enrique II de Borbón y “un año después le regaló otra máquina al canciller Pierre Sèguier y solicitó por escrito su protección, del todo imprescindible: los innovadores siempre levantan sospechas. Galileo Galilei había sido condenado años atrás, y Pascal sabía que los nuevos inventos atraían a más censores que defensores: al no ser comprendidos, eran considerados extravagantes y sospechosos”.

El canciller le concedió su autorización y entre quienes se interesaron por su creación se halló María de Gonzaga Nevera, la reina de Polonia, que obtuvo dos máquinas para su reino.

Un hombre ejemplarmente lúcido y riguroso (y además tapatío), don Antonio Gómez Robledo, en Estudios pascalianos, editado en 1992 por el Fondo de Cultura Económica, refiere que Pascal, en la carta que le envió con su máquina a la reina Cristina de Suecia, entre otras cosas, le confesó: “Lo que me ha llevado a haceros el envío es la unión que hay en Vuestra Majestad de dos cosas que me llenan igualmente de admiración y respeto, y que son la autoridad soberana y la sólida ciencia. Tengo, en efecto, una veneración muy particular por aquellos que han sido elevados al rango supremo, o de potencia o de ciencia. Los últimos pueden, si no me engaño y no menos que los primeros, pasar por soberanos... El poder de los reyes sobre sus súbditos no es, a lo que me parece, sino una imagen del poder de los espíritus sobre los espíritus que les son inferiores. Y este segundo imperio paréceme tanto más elevado que los cuerpos, y tanto más justo cuanto que no puede compartirse o conservarse sino por el mérito, mientras que el otro puede serlo por el nacimiento o la fortuna”.

No sin ironía, Gómez Robledo conjeturaba: “Dudo mucho que a la reina le haya gustado el párrafo anterior, porque lo que viene a decirle Pascal, en fin de cuentas, es que él es el sol y ella apenas la luna y por todo lo que sabemos, nunca fue invitado a la corte de Estocolmo. Y ni falta que le hizo, porque Pascal fue siempre un espíritu soberanamente libre. Después de Dios, lo que más amó fue la inteligencia, conforme el verso de nuestro vate jarocho:

Dios sobre todo, y sobre todo lo demás, la idea”.