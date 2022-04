Una luz en la oscuridad

“La esperanza sólo significa que otro mundo es posible, no promesa, no garantía. La esperanza llama a la acción, la acción es imposible sin esperanza.” Esta frase de Rebeca Solnit de su libro Esperanza en la Oscuridad es una que constantemente me viene a la cabeza cuando siento que todo está mal, que la violencia y la injusticia han llegado a un punto aterrador, cuando la impotencia y la incapacidad de cambio me inundan. Estos días, estas semanas, estos años nos hemos visto bombardeados por noticias que parecen indicar que todo está mal y podrido en México, que el poder cambiar las cosas es iluso y que no parece haber espacio para la acción propositiva. Intentar ver las cosas de un modo optimista respecto a la situación de seguridad e impunidad es ingenuo, pero el caer en un pesimismo inmovilizante tampoco resuelve las cosas. Por eso hoy quiero hablar un poco de esas luces en la oscuridad que veo todo el tiempo en nuestro país y que tenemos que recordar para seguir accionando cosas para cambiarlas.

Respecto al tema de violencia de género, estas luces se ven en muchos colectivos y organizaciones que diariamente se dan a la tarea de analizar el problema, de ofrecer soluciones y acompañamiento a las víctimas. La lista de estas organizaciones y colectivos sería inacabable, pero si quieren darse cuenta de la magnitud de esta, los invito a consultar el directorio que tenemos en denuncia.org.

Ahora quiero hablar de mi propia experiencia y de un proyecto que me llena de orgullo y entusiasmo. En 2019 en Impunidad Cero estábamos analizando el tema de la elevada cifra negra en el país, y analizando la manera en la que se denunciaba un delito en distintos estados y países. Con esta información queríamos sacar una investigación, pero nos dimos cuenta que una investigación no aportaría mucho a la serie de dudas e interrogantes que casi todos tenemos cuando somos víctimas de un delito y tenemos que denunciarlo. Qué tenemos que hacer, a dónde ir, cuál es la agencia del ministerio público más cercana, cómo va a ser el proceso, qué me van a preguntar, cuáles son mis derechos.

Todas estas cosas que un abogado penalista podría saber, decidimos investigarla un grupo de cuatro personas. Empezamos haciendo un cuestionario para que otras personas nos contaran de su experiencia al momento de denunciar, qué información les hubiera servido tener a la mano, qué cosas les pidieron, cómo fue su experiencia. Luego nos dimos a la tarea de empezar a hacer una serie de herramientas que creíamos que podían ayudar a una persona a denunciar: un geo localizador de todos los ministerios públicos del país para poder ubicar el más cercano (esta base de datos no existía y se tuvo que elaborar de cero); una serie de guías por delito para saber qué hacer en cada caso; una explicación general de cómo es el proceso de denuncia; un directorio de organizaciones que ofrecen apoyo legal y psicológico a víctimas en todos los estados; una serie de herramientas descargables y gratuitas para poder evitar irregularidades al momento de denunciar.

Lo que parecía una idea ingenua e irrealizable para un grupo tan pequeño de personas se convirtió en tan sólo unos meses en una herramienta útil y amable que ayuda a miles de personas diariamente. A la fecha, cada día, aproximadamente 2 mil personas visitan el sitio, sobre todo el geo localizador de ministerios públicos y algunas guías de delito para conocer cómo denunciar.

Lo que tienen en común estas historias es la acción colectiva que decide hacer algo ante problemas que a primera vista podrían parecer inmensurables y ante los cuales se hace algo. Estamos acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas que han logrado cosas inmensas para mejorar la situación en la que viven, sin reconocer que siempre, detrás de esas personas y esas acciones, una comunidad, realizó muchas acciones para lograr un cambio. Ayer denuncia.org fue seleccionada como ganadora del Premio Latinoamericano de Democracia Digital, y entre tantas cosas y problemas que inundan al país hoy en día, me pareció importante escribir de este logro comunitario de nuestro equipo, para recordarnos lo que un grupo pequeño de personas puede hacer cuando quiere cambiar algo.

Directora ejecutiva de Impunidad Cero.

@itelloarista