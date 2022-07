Nunca al centro un feminicida

En temas de prevención, investigación, sanción y reflexión sobre el feminicidio nunca debe estar el centro de atención en los feminicidas sino en las víctimas. Sé que esta puede parecer una aseveración tajante que excluye a actores centrales en esta discusión, los causantes de estas violencias, sin embargo, en este artículo intentaré explicar por qué es indispensable poner en el centro a las víctimas y los riesgos que existen al poner el foco en los feminicidas.

Antes de seguir, quiero hacer una aclaración. Escribo esta reflexión a partir de dos hechos recientes, la aparición del documental Caníbal. Indignación Total y la lamentable reflexión de Felipe Garrido en la entrega del Premio Xavier Villaurrutia otorgado a Cristina Rivera Garza por su libro El invencible verano de Liliana. Respecto de la serie el Caníbal, me parece importante aclarar que yo salgo como entrevistada en dicha serie, sin embargo, también me parece oportuno señalar que desagraciadamente al invitarme, nunca se me comunicó con claridad el objetivo de dicho documental y que, aunque agradezco las aclaraciones que se hicieron después, hubiera sido pertinente desde un inicio comunicar el enfoque que se le iba a dar al material en el que aparece mi participación.

En estos dos hechos parece haber una preocupante similitud: el creer que al analizar a profundidad la vida de los feminicidas podremos encontrar en ello las motivaciones y justificaciones que produjeron dichas violencias. Esta visión trae detrás varios juicios equivocados, uno de ellos es el asumir que la violencia feminicida es producto de hechos aislados y no una violencia sistémica. Cuando digo esto, me refiero a que podría parecer que la violencia feminicida en México es causa de personas con trastornos mentales que las hacen actuar de este modo. Esta perspectiva no reconoce que la violencia contra las mujeres es sistémica y que son las propias víctimas de estas violencias el mejor enfoque que se puede dar para entender y prevenir las mismas. Entendiendo el tipo de violencias que experimentamos y los ámbitos donde ocurren, se pueden generar mejores planes de prevención e investigación. Por otro lado, este enfoque nos permite darnos cuenta que, desagraciadamente, las violencias en nuestra contra pueden ser cometidas por familiares, amigos, personas cercanas o desconocidas debido al entorno social y cultural en el que se concibe al rol de la mujer.

Por otro lado, esta visión deja de lado las carencias e irregularidades de los sistemas de justicia que muchas veces ignoran los señalamientos de violencia en nuestra contra o que buscan en las mujeres las causas de estas violencias. En muchos casos de feminicidios, hubo antes alertas de mujeres que denunciaron y reportaron violencias en su contra que escalaban y contra las cuales ninguna autoridad logró o quiso hacer nada. Por otro lado, en casos de feminicidio, no es extraño que el único enfoque que se dé a las víctimas sea para revictimizarlas y culparlas de las violencias que sufrieron. El cuestionar cómo andaba vestida, la relación que sostenía con su agresor, la hora en la que andaba en la calle, la falta de acciones contundentes para salirse de estas violencias…

Ojalá existiera una fórmula sencilla para reducir la violencia contra las mujeres en México. Sin embargo, dada la predominancia que los contextos sociales e interpersonales tienen en estas violencias tenemos que hacer un gran esfuerzo por salirnos de interpretaciones que busquen sólo causantes individuales. Esto no quiere decir que no se deban implementar acciones para reducir estas violencias, pero al final el foco y la atención tienen que estar en las víctimas. No sólo para darle valor a las violencias que reportamos las mujeres y que muchas veces son ignoradas por la sociedad y por las autoridades sino también para lograr dar justicia a las mujeres que perdieron la vida. En estos hechos sus vidas, sus nombres, y lo que vivieron son mucho más importantes y útiles para prevenir otras violencias que las de sus agresores.



Directora Ejecutiva Impunidad Cero

@itelloarista