Lo que viven 7 de cada 10 mujeres

Imaginen vivir en un país en el que 7 de cada 10 hombres ha experimentado violencia y de los cuales 50% reporta haber sufrido violencia sexual. Presiento que, si eso llegara a pasar, todos estaríamos hablando de la erosión total del tejido social, buscando la manera de hacer frente a una situación tan espantosa. Pensando en cómo ayudar a nuestras parejas, compañeros, hermanos, preguntándonos qué hacer para que ninguno de ellos tuviera que pasar por algo así. Por fortuna esta cifra no es real para los hombres, pero, desgraciadamente, sí lo es para las mujeres que viven en México. Nos hemos acostumbrado a vivir en un país en el que 7 de cada 10 mujeres reportan haber vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y en el que 5 de cada 10 reportan haber experimentado violencia sexual y ante lo cual parece que no hay mucho que hacer ni por lo cual alarmarse.

Esta semana salió por fin la Encuesta de la Dinámica de los Hogares 2021 del Inegi, esta encuesta analiza la prevalencia de distintos tipos de violencia en los diversos ámbitos como en el hogar, la escuela, la comunidad, el trabajo, la familia y la pareja. En este artículo analizaré algunas de las cifras y resultados que salen de este ejercicio.

Agresores. La mayoría de los agresores contra las mujeres son hombres. Esto no quiere decir que no haya incidentes de violencia cometidos por otras mujeres o que todos los hombres sean violentos. Pero cuando se les pregunta a las mujeres quiénes las agredieron, las respuestas suelen indicar que son en su mayoría hombres. En el ámbito escolar y laboral, son los compañeros los principales agresores, en la familia, los hermanos y los padres para violencia general. Si se trata de violencia sexual en el ámbito familiar los primos y los tíos se identifican como los principales agresores.

No denuncian, pero sí lo cuentan. Aunque la mayoría de las mujeres que sufrió algún tipo de violencia le cuentan a alguien lo que pasó, la mayoría no denuncia o reporta en más del 90% de los casos. Este porcentaje es un poco más bajo cuando se trata de violencia física y sexual por parte de la pareja. Sin embargo, la mayoría no denuncia. Cuando se les pregunta por qué, la mayoría responde que porque se trató de algo sin importancia, seguida por el miedo a las consecuencias, por pensar que no le iban a creer o por vergüenza.

Violencia sexual en la infancia. El 12.6% de mujeres encuestadas reportaron haber vivido algún tipo de violencia sexual en la infancia. Tíos y primos son los principales agresores.

Violencia obstétrica. 3 de cada 10 mujeres que tuvieron un parto reportó haber vivido violencia obstétrica. La segunda causa después de sufrir gritos y regaños durante el parto es la de ser presionada para tener un dispositivo o el recibir una esterilización forzada. Las mujeres de 15 a 24 años que son madres son el grupo de edad que más violencia obstétrica padece.

Violencia hacia mujeres con discapacidad. 72% de las mujeres con discapacidad en México, reporta haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La más recurrente es la violencia psicológica, seguida de la violencia sexual.

Violencia digital. 13% de las mujeres reporta haber sufrido algún incidente de violencia digital a lo largo de su vida. El grupo de 15 a 24 años son los que más lo padecieron.

No es normal vivir así. Estas cifras que parecen tan trilladas y de un escenario al cual nos hemos acostumbrado, tendrían que hacernos reflexionar y cuestionarnos qué hemos hecho para llegar a este nivel de violencia contra las mujeres. Si a lo largo de toda nuestra vida, en todos los ámbitos, por parte de conocidos, familiares, parejas y desconocidos podemos sufrir algún tipo de violencia, entonces vivir en México es un infierno para las mujeres.



Twitter: @itelloarista