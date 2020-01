Impunidata

¿Qué se necesita para medir la impunidad? Para medir la impunidad en el sistema penal se requiere: la cantidad de delitos que acontecen, la cantidad de denuncias, las carpetas de investigación por delito, las determinaciones efectivas de las investigaciones y, en algunos casos, las sentencias condenatorias por delito. Sin embargo, medir los niveles de impunidad no es fácil, por muchos motivos. Primero, porque usualmente el primer dato con el que contamos es el número de carpetas de investigación. Esto deja fuera una enorme cantidad de hechos ilícitos que no se denuncian y también un gran número de denuncias en las que no se inicia una investigación. Otro problema de solo contar las carpetas, es que dejamos de lado una cantidad de delitos que las propias fiscalías deciden no registrar, ya que algunas solo reportan un delito por carpeta de investigación o subreportan ciertos delitos para no generar la impresión de un alza en la incidencia delictiva en los mismos.

Otro problema tiene que ver con la falta de compatibilidad de los datos entre distintas fuentes. Si uno revisa la información de las encuestas de victimización se topará con número de víctimas por delito. Después, si uno compara esta cifra con la cantidad de carpetas de investigación, se daría cuenta que en las fiscalías, no se puede acceder al número de víctimas por carpeta porque muchas veces no se hace un recuento oficial de las mismas para evitar reconocer sus derechos. Si uno se quedara tan solo con las carpetas y las determinaciones efectivas tendría un problema al comparar esto con el número de sentencias pues las mismas son por delito e imputado, no por víctima ni carpeta.

Cuando los datos que se requieren no son públicos o no están completos, es necesario realizar solicitudes de acceso a diversas autoridades. Sin embargo, al hacer esto, uno se adentra en el jardín de los senderos que se bifurcan. Como ninguna autoridad quiere reconocer sus fallas ni sus ineficiencias, probablemente lo primero que aleguen es que no cuentan con la información solicitada. O si cuentan con ella pueden responder que no pueden hacer pública la misma ya que es información reservada. También está la clásica respuesta de que a la autoridad a la que uno pregunta no tiene la competencia para dar dicha información.

Además de los problemas antes mencionados, una de las cosas que más me preocupa del tema de medir la impunidad es generar una desesperanza generalizada que motive la apatía en la ciudadanía y la creencia de que el sistema de justicia no puede cambiarse. Sobre todo en nuestro país, en el que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1.3 por ciento. Esta cifra de impunidad revela la magnitud de un fenómeno a nivel nacional, pero esconde los matices de desempeño en cada estado. Si todos los estados tuvieran el mismo nivel de impunidad para todos los delitos, mejor cruzamos los brazos y esperamos el apocalipsis zombie. No creo que este sea el caso.

Para intentar hacer frente a algunos de los problemas antes mencionados y proporcionar una herramienta a la ciudadanía, en Impunidad Cero creamos impunidata.org. ImpuniData es una plataforma que permite visualizar datos de impunidad en los estados: el porcentaje de cifra negra, el desempeño en procuración de justicia de las 32 procuradurías y fiscalías, la cantidad de recursos invertidos en el tema de seguridad y justicia por estado, la cantidad de impunidad en homicidio doloso, etc. La plataforma permite analizar y visualizar información de distintas fuentes en una sola plataforma de fácil acceso. Además proporciona algunas herramientas para saber qué hacer al momento de denunciar un delito. Nadie tendría que ser un especialista en datos o en derecho penal para poder exigir a las autoridades un mejor desempeño en un asunto tan importante como la seguridad y la justicia.

Directora Ejecutiva

de Impunidad Cero