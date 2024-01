¿Homicidios a la baja en el país?

Esta semana el Gobierno Federal presumió que se frenó y revirtió la tendencia en homicidio doloso en el país. De acuerdo con la gráfica que acompaña el mensaje gubernamental que se publicó en redes sociales, se presume una reducción del 20% para el delito de homicidio durante el actual sexenio. Esta información corresponde al reporte que hizo la secretaria Rosa Icela Rodríguez este martes durante la conferencia mañanera. Sin embargo, varias interrogantes surgen al momento de analizar esta información: la mezcla de fuentes de datos, la mala interpretación de la tendencia a la baja, así como la explicación que se hace del motivo de la reducción por parte del gobierno federal. En este artículo haré un recuento de los problemas detrás de esta aseveración.

Un primer análisis de la gráfica que presume esta reducción permite identificar la falta de fuente de los datos. Para temas de homicidios dolosos en el país se pueden consultar los datos del Secretariado (SESNSP) o los datos del INEGI. Haciendo un análisis de ambas fuentes se puede identificar que la información procede de los datos de defunciones de registradas del INEGI. Sin embargo, dado que no se ha hecho pública la información de defunciones registradas por el INEGI del 2023, se puede asumir que en la gráfica se mezclan datos del Secretariado y del INEGI. El informe de la secretaria Rosa Icela confirma esta hipótesis. Sin embargo, no se pueden comparar cifras de las dos fuentes debido a que proceden de fuentes de información distinta: la del SESNP procede de carpetas de investigación reportadas por las Fiscalías y la del INEGI procede de certificados de defunción.

Por otro lado, ambas fuentes tienen grandes problemas. La información del INEGI no permite clasificar con precisión el número total de homicidios dolosos, ya que un gran número de defunciones clasificadas como accidentes, no identificadas, o suicidios, pueden ser en realidad un homicidio. Por otro lado, el SESNSP tiene el problema del subregistro de homicidio doloso bajo la categoría de homicidio culposo. Esto se ve claramente en el tema del feminicidio, donde muchas veces las fiscalías clasifican como homicidios no intencionales, los feminicidios que ocurren en el país. A esto se suma el subregistro de homicidios dolosos debido a la crisis de desaparecidos y a la falta de identificación de cuerpos hallados en fosas.

Otro de los problemas tiene que ver con la comparación que se hace para calcular la reducción del 20%. De acuerdo con los datos de la secretaria Rosa Icela esta comparación se hace entre las víctimas de homicidio doloso del 2018 (36,685) y del 2023 (29,675). Sin embargo, tal y como mencioné anteriormente las fuentes de estos dos datos no son comparables y por otro lado, los datos del Secretariado respecto a homicidios dolosos siempre son menores a los datos reportados por el INEGI para esta categoría. Tampoco se puede dejar de lado que el total de homicidios dolosos por sexenio volvió a crecer en la actual administración.

La razón que da el gobierno federal de esta supuesta baja en homicidios dolosos es la siguiente: “Este resultado se debe al trabajo de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como la labor diaria de las 32 mesas de construcción de paz y seguridad estatales y las 266 coordinaciones regionales instaladas en territorio nacional.” Sin embargo, no especifica que el homicidio doloso es un delito del fuero local, por lo cual es competencia de los estados el prevenir e investigar este delito. Tampoco menciona la clara relación que existe entre el aumento de homicidios dolosos en el país y la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad desde el 2006.

Cuando se habla de cifras de homicidios en el país no estamos hablando de números, sino de personas y tragedias comunitarias. Presumir una reducción de homicidios dolosos con base en cifras imprecisas y no comparables y aducir este cambio a una política de seguridad que trajo consigo un aumento en la violencia homicida en el país es una gran contradicción.

Especialista en temas de justicia, anticorrupción y tecnología cívica.

@itelloarista