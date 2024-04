Dos puntos sobre la política anticorrupción de Sheinbaum

Uno de los grandes temas en la agenda pública de estas elecciones será la corrupción. No sólo por el uso político que los distintos candidatos están haciendo sobre escándalos de presunta corrupción de sus opositores sino por el gran peso que tiene este tema entre los votantes y las propuestas que se hagan para combatirla. Esta semana se presentó el plan anticorrupción de Claudia Sheinbaum. Dicho plan consistió en la presentación de 8 ejes estratégicos de los cuales me parece importante analizar los siguientes puntos.

Empresas fachada y beneficiarios finales

Uno de los ejes de la política anticorrupción de Sheinbaum es el tema de mejorar las contrataciones públicas y la transparencia. En este punto se hizo un especial énfasis en combatir el uso de empresas fantasma a través de la creación de una serie de bases de datos: registro de beneficiarios finales, de proveedores y contratistas. A su vez, se mencionó la importancia de los notarios y otros facilitadores legales para la creación de estas empresas. La identificación de estas problemáticas y propuestas son muy acertadas, sin embargo, un elemento indispensable para que funcione la estrategia de combate al uso de empresas fantasma en contrataciones públicas tiene que ver con la forma en que estas políticas públicas se diseñan e implementan.

Respecto al tema de beneficiarios finales conviene analizar lo que no ha funcionado en los países que llevan años con esta política pública anti-lavado de dinero, por ejemplo, la definición de quién es un beneficiario final y el tipo de vehículos legales para los cuales se tiene que declarar esta información. Si al final se acaba poniendo un límite de 25% de propiedad o control respecto a quién se considera un beneficiario final y sólo se obliga a compañías a registrar esta información, veremos la adaptación de redes de corrupción que empiezan a nombrar mayores beneficiarios finales para evitar declarar a los verdaderos propietarios, así como el uso de fideicomisos para evitar declarar a estas personas. Por otro lado, el contar con estas bases de datos de poco servirá si no se combate la impunidad en estos hechos. En este punto el SAT es uno de los grandes aliados respecto al tema de identificación y sanción a estas empresas de operaciones simuladas. Sin embargo, en la propuesta no se mencionó qué se hará para enmendar la drástica reducción que se ha dado en la actual administración en la identificación de empresas fantasma por parte del SAT.

Datos y tecnología para el combate a la corrupción

Otro de los temas que se mencionó constantemente durante la presentación fue el uso de herramientas tecnológicas para el tema de prevención, denuncia, identificación investigación y sanción de hechos de corrupción. A pesar de que la tecnología y los datos han sido de las herramientas más mencionadas en el tema anticorrupción, no se puede hablar de las mismas como ideales que por sí mismos reducirán este problema, sino que su buen funcionamiento depende de las políticas públicas que acompañen su diseño e implementación. Por ejemplo, aunque actualmente contamos con Compranet, un portal de datos abiertos respecto al tema de contrataciones públicas, durante la actual administración se ha dado un drástico deterioro en el tipo de información que se sube a esta plataforma. Estas estrategias de ofuscación estratégica se han visto acompañadas por un deterioro del Inai y el derecho al acceso a la información. Sin la garantía a este derecho, la calidad de la información que se suba a portales electrónicos no puede garantizarse.

El concepto al derecho a una buena administración al que hizo referencia Javier Corral al presentar esta política anticorrupción tiene detrás no sólo el tema del combate a la corrupción sino el concepto de bien común. Si verdaderamente se quiere avanzar contra el combate a la corrupción se tienen que crear redes de combate a la corrupción que incluya la participación del gobierno, sector privado, sociedad civil, periodistas y ciudadanos. La complejidad de este problema hace que otro acercamiento al tema de la corrupción se quede corto.