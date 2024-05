Taboada hace del Turismo, el corazón de la economía en CDMX

Durante seis años, el gobierno de Morena ha relegado la vibrante industria turística de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum y Martí Batres, por desidia o lealtad política al presidente, han dejado de lado este sector vital. Ahora, Santiago Taboada, de la Alianza Va Por la CDMX, saca de la invisibilidad al turismo, prometiendo convertirlo en el corazó de la economía de la Ciudad.

Ante más de 500 líderes de la indsutria turística, Santiago reconoció la importancia del turismo, que generaba para la ciudad hasta 2018 el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB), y que al día de hoy no sólo no ha crecido, sino que ha perdido al 4% de los turistas que la visitaban, cuenta con un retroceso en atracción de inversión al colocarse en el lugar 29 de 32, así como está en el lugar 43 de 48 en competitividad. Pero el cambio viene, prometió, e hizo compromisos serios inmediatos y a futuro para la recuperación de la industria.

La seguridad sin duda es la mayor preocupación del sector y la ciudad. Los turistas, así como los habitantes no se sienten seguros y caminan con miedo. Ante esto, anunció acciones específicas como el acceso en tiempo real de los hoteles al C5 y conexión sus cámaras, así como la creación de polícía turística especializada que, a diferencia de las anteriores, no sólo estará preparada para atenderlos, sino que también se determinará su atención en cuadrantes para lograr que las zonas turísticas estén atendidas y resguardadas.

También ofreció regresar la vida nocturna a la ciudad como ocurría hace varios años, por lo que ampliará el horario de atención de los establecimientos hasta las 05:00 hrs, y se contará con transporte público 24 horas para que la clientela y personal pueda trasladarse seguros hasta su hogar. Medidas necesarias para regresar realmente el resplendor que tenía la CDMX.

En cuanto a la infraestructura turística y apoyo a los destinos de la ciudad, se optimizarán y crearán nuevos circuitos turísticos, con sistemas de transporte público amigables y servicios de seguridad pública especializados en los destinos turísticos de la Ciudad, así como se revisará que el transporte turístico cuente con los mecanismos necesarios y óptimos para operar.

Además, se comprometió -como lo había anunciado en el debate-, a recuperar y reposicionar la Marca CDMX. Una marca destino muy exitosa que fue guardada para perder su lugar en el mundo y caer del 19 en el que estaba en 2018, al 93 de 100 en el que se encuentra. Como hemos comentado en textos anteriores, una marca destino genera identidad, recordación y por supuesto comunidad y pertenencia. Algo que requeire nuestra sociedad para sentirnos orgullosos de nuestra capital del país.

El Fondo Mixto de Promoción Turística, no sólo recuperará sus recursos generados pro el impuesto al hospedaje, y que fueron sustraídos y redirigidos para cosas distintas a las que estaba hecho, sino que también contará con una mayoría en su Órgano de Gobierno de la Iniciativa Privada (IP), algo que hasta hoy no ha ocurrido y no sólo eso, cada vez son más los votos de gobierno que los de la IP. Por supuesto al ser la última directora de este fideicomiso antes del gobierno del Sheinbaum celebro la medida, y estoy segura de que la medida va en el camino correcto y que genera una plena gobernanza en la indsutria.

En el espacio de la política a corto y largo plazo, así como el posicionamiento global, buscará convertir a la CDMX en un destino líder a nivel mundial en la recepción de congresos, convenciones y exposiciones, aprovechando su infraestructura moderna, su vibrante comunidad receptora y su posición estratégica como puente entre América Latina y el resto del mundo.

Su proyecto no es a corto plazo, va má allá y no sólo beneficiará a la indsutria sino tabién a los habitantes pues además de estas acciones, ampliará la línea 2 del SCT Metro, para que se tenga la movilidad necesaria en 2026 cuando se lleve a cabo la Copa Mundial FIFA que tendrá al Estadio Azteca como sede.

Además, por fin escuchamos un compromiso de turismo sutentable, Taboada se comprometió en impulsar acciones que garanticen la preservación del medio ambiente y promuevan nuevas experiencias en el segmento de turismo medioambiental,alineado con los objetivos de la Agenda 2030.

Santiago Taboada hizo algo que el resto de los candidatos no ha hecho, visibilizó a la industria, reconoció su relevancia económica y social, y entiende que con el impulso del turismo como motor económico de la Ciudad de México logrará nuevas oportunidades para la capital. Mientras otros candidatos pasan por alto esta agenda vital, Taboada emerge como un líder visionario dispuesto a llevar a la CDMX hacia un futuro próspero y turísticamente vibrante, y la industria está lista para en colaboración, consolidarlo.

Redes:@iremunoz

Correo: irene@irenemunoz.com