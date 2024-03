Es muy preocupante la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial. No únicamente porque lastima a una institución que constituye otro poder par al Ejecutivo, sino porque lo hace desde el odio, la manipulación, la desinformación y la mentira. A propósito del indignante caso del juez del Edomex que liberó al agresor de una niña de cuatro años, AMLO sostuvo que ningún juez, magistrado o ministro, ninguno, hace justicia cuando resuelve. ¿Qué pensará el presidente cuando habla de justicia? ¿Que es un valor y una tarea exclusiva del Poder Judicial? Él dejó sin medicamentos a cientos de niños con cáncer, han muerto decenas de miles de personas asesinadas por falta de seguridad. ¿Es eso justo? ¿Seguridad no es justicia, Presidente? La justicia no es exclusiva del Poder Judicial, es un valor que debe alimentar a toda la función pública.

Hablemos de justicia, pues. ¿Se acuerda usted de la eliminación de los fideicomisos? AMLO arrasó parejo, sin revisar a quién pisaba: injusto y también ilegal. El resultado: han llegado al Poder Judicial diversos recursos contra dicha desaparición. La semana pasada, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió dos de estos casos considerando inconstitucional:

1) La reforma de noviembre de 2020 a la Ley General de Víctimas, que redujo los recursos asignados a la atención de víctimas de hechos ilícitos; antes de la modificación se preveía la garantía de 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior, y 2) la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) porque daña los derechos a la participación cultural y la libertad de expresión.

Ambos proyectos del ministro José Luis González Alcántara, por unanimidad de votos, consideraron que estas reformas eran regresivas de los derechos humanos.

El Presidente detesta todo y a todos los que lo contradicen, sin distinciones, pero su villano favorito es el Poder Judicial. La semana pasada lanzó peligrosamente el término “golpe de Estado técnico”, refiriéndose a lo que podría pretender el Poder Judicial: esperan un fraude electoral para anular la elección, dijo, porque los jueces le han pedido que no hable de periodistas ni de la candidata de la oposición a propósito de las elecciones. No tiene sentido. Preocupa el deslizamiento de un término tan delicado en este momento electoral desde el púlpito presidencial, nos dibuja el estado de las cosas, y no porque realmente AMLO considere que esto vaya a pasar, sino porque está preparando ya el terreno en caso de que gane la oposición o de que su partido decida hacer fraude y las autoridades electorales intervengan: se los advertí, dirá tranquilamente.

EN LA SOBREMESA

Y hablando de seguridad y justicia con una importante convocatoria que incluye academia, barras de abogados, personal del Poder Judicial, legisladores, expertos en tecnología judicial, y otros, el Poder Judicial Federal convoca al ‘Encuentro nacional para una agenda de seguridad y justicia desde el PJF’. Se trata de 14 eventos en diferentes lugares del país con el objetivo de abrir un espacio de reflexión colectiva para detectar los problemas prioritarios de seguridad y justicia, así como las rutas de acción para su solución. Con cuatro ejes temáticos, las mesas de trabajo examinarán temas como justicia y tecnología, atención a víctimas, acceso a la justicia e independencia judicial. El primer encuentro tendrá lugar en Querétaro y Guanajuato el 21 de marzo y el último será el 11 de julio en la CDMX. Cualquiera puede asistir.

Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación

