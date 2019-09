No habrá separación de Telmex

Vaya complejidad del asunto de la separación funcional de Telmex es, como dirían los aficionados al billar, una carambola de tres bandas. Vale la pena revisarlo pues en ello podría estarse jugando la conectividad futura del país. En estos cuantos párrafos trataré de explicar la situación y le daré mi punto de vista sobre el tema.

El IFT y la separación funcional. Luego de que América Móvil fuera declarado preponderante y se le impusieran ciertas medidas que buscaban lograr la competencia efectiva, en febrero de 2017 el Instituto Federal de Telecomunicaciones consideró que las medidas habían sido insuficientes y ordenó la separación funcional de Telmex, lo que significa que Telmex deberá crear otra empresa y transferirle todos los activos y personal relacionado con servicios mayoristas, que comprenden la última milla, de tal suerte que la empresa minorista que quede reciba exactamente el mismo trato que los competidores al utilizar la infraestructura de la nueva corporación.

La resolución de la separación funcional comprende la transferencia de alrededor de 28 mil trabajadores sindicalizados (la mitad en activo y la mitad jubilados) que hoy están preocupados porque no tienen claro qué pasará con sus derechos laborales. La fecha límite para entregar la lista de trabajadores a transferir, ya prorrogado una vez, vence este 30 de septiembre y el sindicato afirma que no están de acuerdo con la separación pues pone en duda la viabilidad financiera de la empresa y, por tanto, no entregarán ninguna lista.

Mesas intersecretariales. El jueves pasado, preguntaron al Presidente en su mañanera qué pensaba sobre el tema, ya que trabajadores de Telmex se manifestaban afuera de Palacio Nacional, y comentó que el gobierno federal mediaría el conflicto. Así, las mesas intersecretariales se reanudaron el mismo jueves. En ellas participan la SCT, la ST, la SE, Segob, Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la presidencia, el IFT, la empresa y el sindicato que pide viabilidad financiera para la empresa vía regulación: concesión única, que les permita prestar TV, y libertad tarifaria.

La complejidad. Le decía yo que este tema tiene por lo menos de tres bandas, le doy algunos elementos para el análisis:

1. Telmex cuenta con alrededor de 63 mil trabajadores con contrato colectivo de los cuales aproximadamente 32 mil están en activo y 31 mil jubilados, en cinco años se jubilarán otros 8 mil trabajadores, imagínese usted el pasivo laboral de la empresa. Aun así, de acuerdo con el informe de Telmex en la BMV, el fondo de pensiones en 2018 contaba con 161 mil millones de pesos y Telmex pagó de forma directa casi 10 mil millones. Ahora bien, los números reportados a la BMV en materia de margen bruto caen de forma estrepitosa en la estimación de 2019, de 48% sostenible en los últimos tres años, se calcula 24% para el presente año, con lo que el EBITDA pasaría a ser negativo, ¿qué explica esta caída? Extraño.

2. CFE tiene 25 mil kilómetros de fibra, Telmex 400 mil. Es imposible que CFE Telecom logre su meta de conectar a todo el país sin ayuda o sin un presupuesto estratosférico que no tendrá (13 mil millones de dólares necesitaría aproximadamente). Por otro lado, Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, nunca estuvo de acuerdo con la privatización de Telmex; López Obrador ha mencionado varias veces, cuando habla de conectividad de internet, la nacionalización de la industria eléctrica; en todo caso, y no sugiero que nacionalizarán Telmex, lo que es un hecho es que sí tendrán que utilizar su infraestructura porque, repito, CFE no podrá sola.

3. Quizás, y especulo, en un inicio la separación funcional incluso era una salida interesante que pudo impulsar el propio Telmex para ayudar a quitarse presiones laborales, pero para mí que ahora ya se andan arrepintiendo pues bajo el panorama del nuevo gobierno, Telmex les sirve más junta que separada. Así que mi pronóstico es que este balón se pateará indefinidamente además porque Gabriel Contreras, presidente del IFT, deja el organismo en febrero de 2020 y la que lo sustituya, que seguramente presidirá el instituto, tomará en sus manos esta complicada bombita.

La cosa es que esto apenas empieza, veremos las presiones de los competidores de América Móvil, así como las de los enemigos históricos de Slim que insistirán en que está usando al sindicato para obtener resoluciones favorables, pero lo cierto es que quien analice este tema desde un solo ángulo, no estará viendo la película completa, es más complejo de lo que parece y se puede complicar aún más.

Presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana,

miembro del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

Este artículo refleja su posición personal.

