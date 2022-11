Zapata es el enemigo

Por: Fausta Gantús

1911 sería el año del cambio más evidente en el uso del lenguaje satírico visual que hizo de la violencia explícita y franca una estrategia corriente en las páginas de la prensa capitalina de México. En una rápida revisión contabilizamos para el año de 1911 la representación de Emiliano Zapata en al menos 58 caricaturas y en 30 para 1912; estos dos años fueron, sin duda, los del gran miedo al zapatismo. Las imágenes más violentas que encontramos en esos periódicos, en particular en El Ahuizote, Multicolor e Ypiranga, tienen en común que su objetivo fundamental era atacar y desprestigiar a Zapata. Cada una de esas publicaciones a través de sus caricaturas pretendió hacer de él el peor y más atemorizante enemigo del país.

Las más brutales representaciones, algunas realmente espeluznantes, son las que incluyó en sus páginas Multicolor. Recuperamos de esa publicación dos imágenes que son de las más dramáticas y devastadoras para el lector, y de las más ofensivas para el caudillo. Aparecieron ambas en el mes de agosto de 1911, cuando la revolución había triunfado en tanto la pretensión de derrocar al régimen, pero estaba viva por todo el país en tanto Francisco I. Madero no ocupaba aún la silla presidencial y no se lograba consolidar la negociación con las distintas facciones que participaron en ella. El de Zapata era, entre todos los bandos, el más temido, el más repudiado y el más estigmatizado en la capital del país. Los hacendados de la zona centro-sur le tenían verdadero pavor a ese movimiento, pero sobre todo a quien lo encabezaba; de ello da cuenta la caricatura “A la hora de la comida”, publicada el 24 de agosto, en la que un Zapata antropófago engulle con auténtico frenesí y total placer carne humana.

La escena es terrorífica, un Zapata monstruoso sentado frente a una vasija repleta de huesos, que resguarda entre sus piernas, relame con fruición un fémur al que ya no le queda resto alguno. A su alrededor se ven un pie y una mano cercenadas, sobre charcos de sangre, que se asume pertenecían al hombre que acaba de devorar, pero que, en realidad, pueden pertenecer a cualquiera de sus víctimas. Un cuchillo y un machete aparecen abajo en primer plano y en éste último está inscrita la leyenda: “[Amor –representado en la imagen de un corazón flechado–] EZ Sirbo a mi dueño”. La mala ortografía es a propósito. Esto es, denunciaban así que el “amor” hacia Emiliano Zapata, por ello la EZ, significaba la renuncia total a cualquier forma de independencia y el sometimiento de quien fuera su partidario.

Zapata viste su ropa de ranchero y lleva en el pecho cruzada la carrillera, el detalle importante está en la circunferencia del ala del sombrero que aparece decorada con estampados de calaveras sobre huesos cruzados y de los costados de la copa de éste emergen dos pequeños bultos con forma de cráneos. A un lado suyo aparece un niño negro –aludiendo así a la presencia étnica africana en el territorio de Morelos–, va descalzo, con vestimenta de campo –pantalón y camisa de manta y sombrero de ala corta–, con los brazos a los costados del cuerpo extendidos y ligeramente abiertos, despegándose del mismo, en un gesto un tanto ambiguo que puede ser leído como de sorpresa o de reclamo. Al fondo se ve una barda sobre la que esperan varios zopilotes, mientras otros sobrevuelan, todos acechando por las sobras que dejará el “Atila”. La caricatura titulada “A la hora de la comida” se complementa con la leyenda: “Estaba más sabrosa la pata de hacendado que comí en el almuerzo”.

Una imagen así difícilmente buscaba provocar la risa del lector. ¿De qué podría reírse? Zapata es aquí la encarnación del mal: él aniquila el mundo conocido, siembra la destrucción a su paso y significa la ruina del país. Es un asesino despiadado e insaciable que se ampara en la defensa de su pueblo pero que en realidad persigue sólo su propio beneficio.

Evidentemente las faltas de ortografía tienen la pretensión de exhibir a Emiliano Zapata como un ignorante y buscaron acentuar la diferencia entre él y otros líderes revolucionarios.

La segunda imagen seleccionada, del 17 de agosto, publicada bajo el título de “Anuncios conocidos”, muestra a un Zapata carnicero en el acto de destazar. Aparece como ilustración del anuncio promocional de la “Gran carnicería Popo” que ofrece “Carnes freccas [se representa gráficamente la fonética] todos los días” Un Zapata de rostro frío y gesto indiferente, despeinado como efecto de la actividad que realiza, lleva en la mano derecha un gigantesco cuchillo manchado de sangre con el que corta y desprende del cuerpo la piel que agarra con la mano izquierda. El cuerpo que destaza pende boca abajo, sostenido de los pies por una cadena atada a una polea, desangrándose sobre una paila metálica. La sangre está aún caliente, tanto que de ella se levanta una nube de vapor que cubre en parte el cuerpo, único gesto de amabilidad del caricaturista y los editores del impreso con sus lectores. Para que no quede duda, por si la representación gráfica no fuera lo suficientemente fiel a la imagen a la que alude, en el delantal, también manchado de sangre, lleva inscrito su apellido: “Zapata”. La violencia es brutal porque el ser que destaza Zapata no es otro que un humano.

Es poco probable que pueda haber una escena más perturbadora para el ánimo, individual y colectivo, que esta que dibujan los editores de Multicolor. Tampoco hay una asociación que pueda ser más denigrante. Esta representación cancela también cualquier posibilidad de redención. Y busca, sin duda, predisponer y excitar a la sociedad en contra de tan sanguinario y despiadado personaje. El humor más o menos ácido de la caricatura se tornó humor negro llevado al extremo. Un humor que difícilmente podía provocar la carcajada, ni siquiera la risa del lector; en todo caso podía ser motivo de algo parecido a una sonrisa amarga. La caricatura, que llamamos, intimidatoria explotaba el horror y perseguía generar repudio hacia el personaje representado.

Preguntarse cuál era la intención de tales representaciones resultaría ingenuo, sin duda era mostrar a Emiliano Zapata y al zapatismo como una plaga mortal que azotaba parte del país. Es evidente también que lo que se pretendía era sembrar y alimentar el pánico en los lectores del periódico, inclinar su ánimo en contra de ese antagonista político al convertirlo en un enemigo de la sociedad, de hombres y mujeres comunes, personas indefensas que son presentadas como las víctimas de ese movimiento. Al margen de filias y fobias políticas, lo que importa destacar aquí es que la virulencia mostrada en sus imágenes formaba parte de un fenómeno que había surgido apenas unos años atrás y se había ido expandiendo en los medios impresos. Nos referimos al uso del recurso de la franca exhibición de la violencia, de la brutalidad que a través del impacto visual perseguía sembrar el miedo; esto es, el nacimiento, incorporación y explotación de la caricatura intimidatoria como recurso de la acción política.

Tras la muerte de Madero y durante los dos siguientes años (1913-1915), las alusiones a Zapata y el zapatismo se redujeron considerablemente; aparecería sólo ocasionalmente en publicaciones como Anáhuac (1915), Barbaridades (1914), La Linterna (1915) y Mister Lind (1914). Pero lo cierto es que, si bien dejó de ser un motivo central de preocupación de las caricaturas, los impresos contrarrevolucionarios continuaron construyendo la visión negativa del personaje y sus tropas. Casi dejó de ser caricaturizado como la bestia feroz que amenazaba al país, casi, pero no del todo. Aunque disminuyó el número de caricaturas en las que aparecía, el temor hacia él continuó en las representaciones escritas o visuales que siguieron pintándolo como un monstruo, valiéndose para ello de ese lenguaje perturbador que se instaló en el periodismo mientras el movimiento revolucionario se desarrollaba.

