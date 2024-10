El periódico en la mesita de noche

Las cosas más dolorosas de tu vida podrían ser lo que te catapulte para cumplir tus sueños.

Mi nombre es Ingrid Coronado y mi sueño de niña era ser artista de fama internacional, como Madonna, por lo que estudié la licenciatura en composición musical, fui integrante del grupo Garibaldi y hace 24 años que soy conductora de televisión… ¿Y por qué ahora estoy escribiendo en este espacio?

Todo comenzó por una enorme necesidad de expresar mis emociones, cuando mi mundo se me había caído encima. Hubo personas que, con mentiras, intentaron destruir mi carrera como conductora. Al principio tenía un enorme deseo de vengarme, pero, como decía Confucio: “Si vas a buscar venganza, más te vale cavar dos tumbas, porque una de ellas será para ti”. Así que decidí mejor intentar otro camino para sanarme.

Buscando desesperadamente cosas que me ayudaran, recordé aquel sueño de niña. El de la fama internacional, el de que quería ser artista. “Los artistas importantes siempre han pasado por cosas muy difíciles.” Pensé...

Así que me quité el saco de víctima y enfoqué mi energía en seguir construyendo ese sueño, a pesar de todo, de cualquier detractor. Tomé terapias de todo tipo, asistí a retiros y conferencias, leí cientos de libros de superación personal y autoayuda que encontré en las librerías, cuando de pronto como un regalo del cielo llegó a mis manos un libro que se llama “El camino del artista” de Julia Cameron en el cual recomienda las “páginas matutinas”, que consisten en escribir en un cuaderno 3 planas completas en cuanto te despiertas. Al principio escribía cosas como “no sé qué escribir”, pero con el tiempo, este ejercicio se convirtió en la mejor terapia porque en ese lugar tan íntimo en el que “hablas sin filtro”. Es un espacio de entera confianza porque solo estas tú contigo, por lo que ahí puedes darte cuenta de muchas cosas que no habías observado de ti mismo. Incluso Julia descubrió que es alcohólica. Pero lo mejor de todo es que, además de desahogarte al escribir todo lo que te está haciendo daño, abres el canal de tu creatividad. Si Dios es creador, conectar con nuestra creatividad es la máxima expresión de la espiritualidad.

Este ritual me ayudó a redescubrir mi pasión más grande: escribir.

Actualmente tengo 3 libros publicados y 2 más en construcción y hace no mucho tiempo recordé una imagen que vi recurrentemente durante mi niñez: Mi papá leyendo el periódico todas las noches. La imagen fue tan nítida que me di cuenta de que quería formar parte de ese espacio, ser parte de ese mundo. Por eso toqué la puerta del periódico que vi todos los días en la mesita de noche de su cuarto, el periódico EL UNIVERSAL, con la intención de formar parte de sus publicaciones de los domingos.

Dicen que no hay mal que por bien no venga. Gracias a todas las experiencias dolorosas, pero enriquecedoras que he tenido, esa puerta del periódico se abrió y ahora tengo la oportunidad de compartir contigo lo que he aprendido gracias a grandes maestros y amigos.

Gracias por dejarme entrar a tu mente y a tu corazón. Deseo que con este espacio, juntos podamos explorar un camino de autoconocimiento y sabiduría.

Te invito a ser parte. Dime de qué te gustaría que habláramos o compárteme tu historia a través de mis redes sociales.

IG: @Ingridcoronadomx

X: @ingridcoronado

