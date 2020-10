Minucias del 20 de octubre del 2020

Qué importa que nuestro ADN sea común al del mono, ante el Cristo de Rembrandt, El Quijote de Cervantes o el Réquiem de Mozart.

***

Entre el ego y el superego, los budistas optarían por lo más sabio: renunciar al ego.

***

Theilard de Chardin dice que tenemos miedo de participar de un espíritu universal en que se relativiza el yo.

***

Hay escritores que prefieren no conocer a quienes han marcado su literatura de por vida.

***

Es posible que muchos de nuestros pensamientos y emociones cotidianas sean de origen telepático, pero no se les reconoce como tales por hallarse distorsionados con otros contenidos mentales. Como dijo el Premio Nobel en Física cuántica, William Jeans: “El universo comienza a tener más el aspecto de un gran pensamiento que de una gran maquinaria”. A pesar de todos los obstáculos que se le pongan, la ciencia avanzará en esto lo que no tenemos idea. El telón de nuestra mente no ha caído; empieza apenas a levantarse.