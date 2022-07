Los satisfechos consigo mismos quizá no conocen la angustia, pero corren el riesgo de no trascender y dormirse a la mitad del camino.

***

Me la paso jugueteando con las palabras; mientras tanto la vida pasa vertiginosa afuera.

***

Todo en el futuro nos refiere al pasado; todo en el pasado nos refiere al futuro.

***

Más que por qué habría que preguntarnos para qué.

***

El humor quita a la vida su solemnidad. Como un escritor polaco que, harto del enfermero que lo cuidaba, le dijo: --Váyase ya. El enfermero respondió: --No puedo irme señor, es mi obligación quedarme con usted. Entonces el escritor terminó contundente: --Pues si no se va usted me voy yo. Y se murió.